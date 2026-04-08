Las regiones de Colombia donde lloverá este 8 de abril, según el Ideam Foto: El Espectador - El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En su más reciente pronóstico sobre el tiempo, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que, durante la madrugada de este miércoles 8 de abril, se presentó un descenso relativo en la nubosidad y las precipitaciones, principalmente en la Orinoquía y Amazonía.

(Lea: Gobierno destinará 126.000 hectáreas a comunidades indígenas en la Amazonía y el Pacífico)

Sin embargo, la entidad señaló que se presentaron lluvias sobre parte de los piedemontes, así como en diversos sectores del norte del Pacífico, norte de la región Andina y sur del Caribe.

En cuanto a las lluvias más importantes, con actividad eléctrica asociada, se han presentado sobre parte del piedemonte y sur de Meta, occidente de Caquetá, noroccidente de Cundinamarca, occidente de Boyacá y Santander, oriente de Caldas, oriente, norte y occidente de Antioquia, oriente de Chocó, y sur de Córdoba, Bolívar, Sucre y Cesar.

Las lluvias ligeras a moderadas, por su parte, se han registrado en áreas dispersas del Huila, borde costero de Valle del Cauca y occidente de Caldas. La entidad, finalmente, indicó que en el área insular del Caribe han persistido las condiciones de tiempo seco con cielos de ligera a parcialmente nublados.

Pronóstico del tiempo para el 8 de abril

De acuerdo con el Ideam, se espera que este miércoles, 8 de abril, sea un día lluvioso sobre gran parte del país, con acumulados entre moderados y fuertes, especialmente concentrados hacia el sur, oriente y zonas del occidente y norte del territorio nacional. Además, se anticipan núcleos importantes de precipitaciones ingresando desde la Amazonía.

Para la región Pacífica, el pronóstico es de lluvias de moderadas a localmente fuertes, previstas mayormente en horas de la tarde, en sectores dispersos de Chocó y sobre el margen central de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, con posibilidad de lluvias ligeras sobre el borde costero del Pacífico.

(Puede leer: Minambiente declara reserva de casi un millón de hectáreas en Sierra Nevada de Santa Marta)

En cuanto a la región Andina, la entidad estima que se presenten lluvias entre ligeras y moderadas en amplios sectores, con núcleos localmente fuertes en horas de la tarde e inicio de la noche en Quindío, Risaralda, Caldas, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Antioquia y Santander. Además, se prevén lloviznas o lluvias ligeras en el sur de Huila y norte del Tolima.

Sobre la región Caribe, se prevén precipitaciones de moderadas a localmente fuertes en horas de la mañana y la noche en Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar. Y, en de la tarde y noche, se prevén estas condiciones para el nororiente de Magdalena y la baja Guajira.

En la región Orinoquía, por su parte, se esperan lluvias moderadas a fuertes, en las jornadas de la tarde y la noche principalmente, en amplios sectores del extremo sur y oriental, con mayores acumulados en Meta, Guainía y Vichada.

También se pronostican lluvias de ligeras a moderadas en el piedemonte llanero y centro de Meta y Casanare.

Además, se pronostican lluvias fuertes durante todo el día sobre extensas áreas de la región de la Amazonía, con probabilidad de tormentas eléctricas dispersas en Amazonas, Vaupés, GuaviarePutumayo y Caquetá. Sobre el piedemonte amazónico se esperan lluvias de ligeras a moderadas.

Finalmente, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera un día con predominio de tiempo seco con cielos de ligera a parcialmente nublados, con probabilidad de lloviznas intermitentes en zona marítima.

(Le puede interesar: Falleció funcionario del PNN Los Nevados. Esto comunicó Parques Nacionales Naturales)

Pronóstico del tiempo en Bogotá

Para la mañana, se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. En la tarde se prevé cielo entre mayor a parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. Sin embargo, la entidad no descarta que se presenten lluvias sectorizadas en el occidente de la ciudad.

En la noche se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco y, para la madrugada, se prevé cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

La temperatura máxima estimada será de 19 ° y la mínima de 11 °C.

Pronóstico del tiempo para otras ciudades

☔ Barranquilla: Se esperan cielos de parcial a mayormente nublados con probabilidad de lloviznas o lluvias ligeras en horas de la mañana y tarde. (T. máx.: 34 °C).

☔ Bucaramanga: Predominará el cielo entre parcial a mayormente nublado; se prevén lluvias entre ligeras y moderadas intermitentes durante la jornada. (T. máx.: 28 °C).

☔ Cali: Cielo entre parcial y mayormente nublado con probabilidad de precipitaciones en todo el día, las más fuertes esperadas en horas de la tarde (T. máx.: 31 °C).

☔ Cartagena: Cielos parcialmente nublados son esperados con probabilidad de lloviznas en horas de la tarde. (T. máx.: 32 °C).

☔ Medellín: Posterior a una mañana con predominio de tiempo seco, se prevén lloviznas y lluvias ligeras en la tarde y noche. (T. máx.: 29 °C).

☔Popayán: Se prevén cielos de parcial a mayormente nublados con probabilidad de lluvias en la tarde y noche. (T. máx.: 24 °C).

☔Tunja: Se esperan cielos parcialmente nublados con predominio de tiempo seco generalizado (T. máx.: 18 °C).

(Lea también: Deforestación en Colombia alcanzó 72.409 hectáreas en 2025, 6% más que en 2024)

Otras alertas del Ideam

🔥Alertas por incendios: Un total de 32 municipios de las regiones Caribe, Pacífico y Andina registran algún nivel de alerta. De este total, se reportan 0 municipios en alerta roja y 10 en alerta naranja, destacándose Norte de Santander con 2 municipios, Tolima con 2 y Valle del Cauca con 2.

⛈️Alertas por deslizamientos: En total, 340 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Andina, Amazonía, Pacífico, Caribe y Orinoquía. De estos, 49 se encuentran en alerta roja, en Chocó con 12 municipios, Antioquia y Meta con 9 y Cundinamarca con 4.

💧Alertas hidrológicas (Por áreas Hidrológicas): Alertas vigentes por inundaciones y/o crecientes súbitas en las áreas hidrográficas: Magdalena Cauca: 1 roja, 2 rojas puntuales, 42 naranjas y 45 amarillas; Orinoco: 3 rojas, 17 naranjas y 21 amarillas; Pacifico: 17 naranjas y 11 amarillas; Caribe: 8 naranjas y 16 amarillas; Amazonas: 7 naranjas y 8 amarillas.

🌊 Alertas meteomarinas:• Mar Caribe: Se mantiene alerta amarilla por velocidad del viento y altura de las olas en el Caribe oriental y se emite alerta amarilla por tiempo lluvioso en el sur de la cuenca, sobre el Golfo de Urabá.

• Pacífico colombiano: Se mantiene alerta naranja por pleamar y se emite alerta amarilla por tiempo lluvioso en toda la cuenca del Pacífico colombiano.

(Puede leer: La reunión para proteger especies migratorias que logró el mejor acuerdo en más de 40 años)

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜