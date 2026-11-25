Las turbulencias del Fondo para la Vida: ¿un vuelo interrumpido por el cambio de gobierno?

El Fondo para la Vida, creado en el gobierno de Gustavo Petro, se convirtió en el principal instrumento financiero de los proyectos ambientales, con más de COP 3 billones asignados. Funcionarios, exfuncionarios y organizaciones de la sociedad civil reconocen dificultades, pero defienden el instrumento y lamentan que el gobierno De la Espriella busque acabarlo. El Ministro de Ambiente, Fabio Arjona, ha dicho que fue un despilfarro, aunque aún no se conocen los resultados de una auditoría que anunció.