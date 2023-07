¿Le gustaría investigar sobre la biodiversidad de Colombia?, esta beca le interesaría

La convocatoria estará abierta hasta el 6 de octubre. Foto: Jhon Barros (Instituto Humboldt).

Con el propósito de estimular la investigación en temas relacionados con conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad colombiana, todos los años la Fundación Alejandro Ángel Escobar lanza las Becas Colombia Biodiversidad. Este año la convocatoria estará abierta hasta el 6 de octubre. (Lea: En su política de drogas, el Gobierno propone restaurar el suelo afectado por el glifosato)

El objetivo de esta iniciativa es financiar parcial o totalmente el desarrollo de tesis de grado en pregrado o maestría que tengan como propósito estudiar el conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad del país.

Además, se ofrecerán otras tres becas que apoyarán específicamente tesis de grado sobre flora y fauna silvestre asociada a agroecosistemas de la floricultura. Estas son conocidas como las Becas Floricultura Biodiversa y cuentan con el apoyo de Asocolflores.

¿Cuánto dinero entrega la beca?

De acuerdo con la fundación, los ganadores recibirán $3′500.000, los cuales serán desembolsados únicamente al estudiante beneficiado. No se podrá transferir estos recursos al director(a) del trabajo de grado o a terceros.

“Con los recursos de cada beca se podrán cubrir todos los gastos asociados al desarrollo de la tesis de grado (como equipos y materiales, insumos de laboratorio, costos de viaje, manutención en campo, entre otros). En ningún caso los recursos podrán utilizarse como salario, ni para cubrir costos de matrículas universitarias”, advierte la fundación en un comunicado. (Puede leer: Julio es el mes más caluroso en el planeta desde que hay registro, según dice la ONU)

¿Cuáles son los requisitos de la beca?

- Ser estudiante de nacionalidad colombiana inscrito en uno o más programas de pregrado o maestría, y que adelante su trabajo de grado sobre conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad colombiana; o que adelante su trabajo de grado sobre flora y fauna silvestre asociada a agroecosistemas de la floricultura.

- Los aspirantes de universidades colombianas deberán estar matriculados en un programa y universidad aprobados por el Instituto Colombiano de Fomento a la Educación Superior – ICFES. En el caso de aspirantes de universidades extranjeras, deberán estar formalmente reconocidas.

- Podrán participar estudiantes de distintos programas académicos cuyos temas de grado estén relacionados con los temas del este fondo de becas.

- Las propuestas postuladas no deberán exceder el 50% del cronograma de ejecución al momento del cierre de la convocatoria.

- Las propuestas postuladas deben tener un título, una introducción de no más de cuatro párrafos, donde se incluya la relevancia de la investigación para la conservación, el conocimiento y el uso sostenible de la biodiversidad colombiana, o sobre flora y fauna silvestre asociada a agroecosistemas de la floricultura; un objetivo general y los objetivos específicos, la aproximación metodológica, la cual deberá ser clara y descriptiva, los resultados esperados y bibliografía correctamente citada. La propuesta de investigación NO deberá exceder cinco páginas tamaño carta en letra Times New Roman de 12 puntos y márgenes de 1.5 centímetros, en estas cinco páginas se incluye la bibliografía.

- Los aspirantes que hayan participado en una convocatoria anterior no podrán inscribirse nuevamente en la misma categoría. Solo se aceptarán propuestas de estudiantes que en el pasado se hayan presentado en pregrado y en la actualidad opten por una beca de maestría. (Le puede interesar: Volvió a salir ceniza en el volcán nevado del Ruiz, pero no es una señal de alarma)

- El aspirante deberá dar autorización a la Fundación Alejandro Ángel Escobar para realizar el tratamiento de sus datos personales, de acuerdo con la Política de tratamiento de datos personales de la FAAE.

¿Cómo se puede inscribir a la beca?

- Ingresar a la página de la FAAE y diligenciar el formulario de preinscripción en línea.

- Subir o cargar al sistema la siguiente documentación (formato: Word, PDF y/o Excel):

1. La propuesta de investigación, que NO deberá exceder cinco páginas tamaño carta en letra Times New Roman de 12 puntos y márgenes de 1.5 centímetros. Allí se deberá incluir, la introducción, los objetivos claramente expresados, la relevancia del estudio en relación con la biodiversidad, la metodología escogida, los resultados esperados y la bibliografía.

2. Presupuesto detallado y justificado de los costos en los que se incurrirá para el desarrollo de la investigación, señalando claramente cuáles rubros serían cobijados por la Beca Colombia Biodiversa y cuáles por otras fuentes de financiación. El monto solicitado NO podrá exceder $3′500.000, no obstante, el presupuesto total para la ejecución del proyecto sí puede exceder ese valor. Si supera el monto, la propuesta NO será aceptada.

3. Cronograma de actividades para el desarrollo de la investigación, que incluya meses del año de inicio y finalización, así como el estado de avance de la propuesta.

4. Carta del Director(a) que certifique que la propuesta de investigación ha sido aprobada para el trabajo de grado. Cuando se trate de una propuesta Colectiva, la certificación debe mencionar a todos y cada uno de los integrantes del colectivo. (Lea también: Importante corriente oceánica podría colapsar en cuestión de años)

5. Carta de la facultad en papel membreteado, que certifique que la propuesta de investigación ha sido aprobada para el trabajo de grado. Cuando se trate de una propuesta Colectiva, la certificación debe mencionar a todos y cada uno de los integrantes del colectivo. Si por alguna situación extraordinaria, la Facultad o Departamento no puede expedir este documento, el estudiante deberá notificar a la FUNDACIÓN esta situación al correo electrónico colombiabiodiversa@faae.org.co

6. Certificado oficial de matrícula emitido por la universidad. Cuando se trate de una propuesta Colectiva, se deberá remitir el certificado oficial de todos y cada uno de los integrantes que conforman el colectivo.

7. Carta de recomendación expedida por un(a) profesor(a) de la facultad DIFERENTE al Director(a) del trabajo de grado. Cuando se trate de una propuesta Colectiva, la carta deberá mencionar a todos y cada uno de los integrantes del colectivo; de lo contrario, cada integrante del grupo deberá presentar una carta de recomendación individual.

8. Fotocopia de la cédula de ciudadanía o del documento de identidad del estudiante. Si la propuesta es Colectiva todos los integrantes deben cargar o subir el documento de identidad.

Si tiene alguna duda, puede consultar en este link las otras bases y condiciones de la beca.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜