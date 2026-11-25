Las flores alegran, huelen bueno, son compañía, generan emociones, despiertan recuerdos. Regar las plantas que las adornan, plantarlas, contemplar cómo se van desarrollando esos capullos hasta que se abren y atraen hacia ellas a diferentes insectos que las polinizan, es un regalo de vida. Incluso conseguirlas para adornar un espacio con un florero es un buen momento para contemplar sus colores, sus formas, sus olores.

Las primeras dos historias que voy a mencionar fueron noticia este año. Forman parte de mi ejercicio periodístico, razón por la que les contaré sobre ellas. Recientemente el Jardín Botánico de Bogotá (JBB) informó sobre el descubrimiento de una nueva planta amazónica, la Victoria colombiana, un nenúfar o lirio de agua gigante que solo fue posible identificar cuando su flor abrió majestuosa en la superficie de un lago del departamento del Guainía y mostró sus pétalos lilas en su corazón, rodeada de abundantes pétalos blancos, sutiles y delicados.

El horticultor español Carlos Magdalena, del Real Jardín Botánico de Kew, en el Reino Unido, describió el descubrimiento como una de “esas historias extraordinarias en las que el conocimiento indígena y el hortícola —con la ayuda de las redes sociales y la tecnología— se unieron para revelar un logro botánico verdaderamente excepcional”. Esta nueva planta, descrita en la revista científica Phytotaxa el mes pasado, tiene la particularidad de desarrollar hojas de hasta dos metros de diámetro… Toda una sorpresa de la naturaleza.

En el descubrimiento participaron Mauricio Bernal-Rodríguez, investigador del JBB, e indígenas de los resguardos Caranacoa-Yurí-Laguna Morocoto y el del río Atabapo, entre otros.

Y ahora que el Reino de los Países Bajos cumple 200 años de relaciones diplomáticas y cooperación con Colombia, en marzo de 2026 la entonces embajadora Reina Buijs lideró el bautizo de un tulipán en el Jardín Botánico de Bogotá. Lo llamaron Kosmo quynza, esta última palabra de raíz muisca que se refiere al colibrí, mensajero, que transporta vida, conecta lo distante, transforma lo que toca y lleva color al mundo, según la tradición indígena, de acuerdo con Buijs. Se trata de un tulipán blanco, color que “contiene todos los colores, es símbolo de equilibrio, de armonía, de paz. Representa también la neutralidad, la apertura a nuevas posibilidades, la renovación y el comienzo de nuevos ciclos… color que refleja valores que Colombia y los Países Bajos hemos trabajado conjuntamente: la construcción de paz, el diálogo y el entendimiento”, expresó Buijs. A pesar de que su origen está en Asia, casi podría decirse que el tulipán es sinónimo de Países Bajos, nación donde florece una industria altamente especializada en su cultivo, que además ha incursionado en su mejoramiento genético. El tulipán, flor elegante en forma de copa, de infinitos colores, pareciera tímida por tener sus pétalos como ensimismados.

Foto: Edinsson Ramírez, JBB

Siguiendo con el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, —y como me encanta la historia—, la Mutisia clematis, una especie endémica recolectada por el propio Mutis en los cerros orientales de Bogotá, descrita por Carlos Linneo y nombrada por él en honor del sacerdote director de la Expedición Botánica, —finales del siglo XVIII—, es la planta insignia de esta institución. También conocida como clavellino, sus flores colgantes tienen una base cilíndrica de color verde de donde surgen varios pétalos rojos que forman su periferia, acogen y resguardan otras pequeñas y abundantes flores alargadas, anaranjadas y amarillas que estallan como hilos y alojan el secreto reproductor de esta planta trepadora. El JBB se ha encargado de sembrar mutisias en diferentes zonas urbanas de Bogotá a las que hace permanente seguimiento.

Soy orgullosamente colombiana a pesar de mi nombre y de mis apellidos; por esa razón no puedo dejar de mencionar a la Cattleya trianae, una orquídea que es nuestra flor nacional desde 1936, y se conoce comúnmente como flor o lirio de mayo. En un país repleto de orquídeas, —hay registradas unas 4.270 especies—, ostentamos el primer lugar con mayor diversidad en el mundo; los científicos han descrito 1.572 que son exclusivas de nuestro territorio, principalmente en los bosques de niebla de nuestra cordillera de los Andes. Sus flores, simétricas y muy aromáticas, con variados pétalos de colores que van desde el blanco más puro, pasando por el rosado y el violeta hasta llegar al morado, pueden ser diminutas, de apenas unos milímetros, hasta de 20 centímetros de diámetro. Esta catleya fue bautizada en honor al botánico José Jerónimo Triana (1828-1890) quien, como jefe del departamento de botánica de la Comisión Corográfica a mediados del siglo XIX organizó un herbario con más de dos mil plantas.

Foto: Daniel Amaya, JBB

Los estadounidenses compran y se regalan entre ellos rosas rojas colombianas, la flor que más exporta nuestro país, y EEUU, el país que más compra nuestras flores. Demuestran amor profundo, pasión, deseo; son redondas, con pétalos que van abriendo en espiral desde el botón hasta mostrar todo su esplendor y aroma. Esta flor me recuerda al papá de mis hijos. En ocasiones me regalaba UNA rosa roja. Una vez llegó con la mas original: tenía un tallo de casi dos metros y tuve que subirme a una escalera para poder apreciarla.

Foto: Cultivos del Norte SAS

Cierro esta historia de flores con otra que también me trae recuerdos, esta vez de mi infancia, pues mi mamá sembraba amapolas en su jardín. Planta estigmatizada por su carácter narcótico, —en Colombia la aprobación de su siembra depende de la especie y el propósito de su cultivo—, las de mi mamá eran amapolas silvestres, cuya flor está formada por cuatro pétalos frágiles y ligeramente arrugados y un núcleo que expulsa cientos de semillas a su alrededor. Es una flor efímera, pero mientras dura, es un placer contemplarla. Lo he comprobado porque hoy en día tengo dos de ellas en mi jardín.

Dedico esta relación de flores al maestro Julio Carrizosa Umaña, quien nos abrió los ojos para contemplar un país complejo cuya biodiversidad y ecosistemas deben estar en la mira de las políticas públicas del país con especial atención. Paz en su tumba.

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