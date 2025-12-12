¿Lloverá? Así estará el clima en Bogotá y otras ciudades este viernes, 12 de diciembre

En Bogotá es posible que haya lloviznas en horas de la tarde en varias localidades. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ideam, encargado de analizar las condiciones meteorológicas en Colombia, ya publicó su boletín en el que muestra cuál es el pronóstico del tiempo para el segundo viernes de diciembre.

Según la entidad, es posible que haya lluvias en varias regiones de Colombia. Se presentarán “condiciones nubosas para el noroccidente del país, principalmente, en el noroccidente de la región Andina, en el norte de la Pacífica y en el occidente de la Caribe y, en menor grado, hacia el sur de la Amazonia”, señala.

(Lea Armando Benedetti es nombrado ministro de Ambiente ad hoc)

Chocó, Antioquia, el occidente de Córdoba, el occidente de Risaralda y en el norte de Valle del Cauca son las regiones donde se espera que haya más precipitaciones. De hecho, puede haber picos de actividad eléctrica.

Por otra parte, en Santander, Caldas, Quindío, el oriente de Risaralda, el norte de Tolima, el norte de Cundinamarca, el occidente de Boyacá, el sur de Amazonas, el occidente de Putumayo y en el sur de Huila habrá lluvias menores.

(Lea "Petro, cúmplales a los gobiernos de la Amazonia": el mensaje de los pueblos indígenas)

Lo mismo sucederá en el nororiente de Boyacá, en el sur de Norte de Santander, en el piedemonte de Meta, en el oriente de Cauca y de Nariño.

¿Cuál es el pronóstico para Bogotá?

De acuerdo con el Ideam, aunque para la mañana se espera que haya condiciones secas, probablemente incremente la nubosidad en horas de la tarde en la capital colombiana.

Eso sucederá en sectores del norte, sur y occidente de la ciudad, en las localidades de Usaquén, Suba, Fontibón, Bosa, Ciudad Bolívar y Usme. “En el resto de la ciudad condiciones nubosas con lloviznas esporádicas”, señala la entidad.

En a noche también habrá lloviznas en Suba y Engativá, pero permanecerán las condiciones secas hacia el final del día.

¿Qué sucederá en las principales ciudades de Colombia?

Para Medellín, capital del Antioquia, el Ideam espera que se presenten condiciones de alta nubosidad y posibles lluvias en la mañana y en la tarde. La temperatura máxima esperada es de 27 °C.

Mientras tanto, en Cali se espera que gran parte del día sea parcialmente nublado. En la tarde habrá chubascos. La temperatura máxima esperada de 30 °C.

Hacia el Caribe, Barranquilla predominará el tiempo seco, aunque en la tarde puede haber chubascos. La temperatura alcanzaría los 33 °C. En Cartagena se esperan condiciones y temperatura similares.

En Bucaramanga, el Ideam prevé un día con cielo entre parcial y mayormente nublado, por lo que podrían presentarse lluvias. La temperatura máxima esperada es de 28 °C.

Finalmente, para Tunja se esperan condiciones similares a las de Bucaramanga, con cielo parcial a mayormente nublado y probabilidad de lluvias hacia la segunda mitad del día. La temperatura llegaría a los 17 °C.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜