El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer su pronóstico del tiempo para esta semana, del 19 al 23 de octubre de 2026. De acuerdo con la entidad, entre lunes y miércoles se presentarían lluvias en el noroccidente del país y en sectores de la Amazonia, mientras que el jueves disminuirán en el Caribe y la Orinoquía. También se esperan temperaturas máximas elevadas en zonas de las regiones Caribe, Insular, Pacífica, Amazonia y Orinoquía, así como en el Bajo y Medio Magdalena.

Lloverá en varias zonas del país a lo largo de esta semana. Este es el pronóstico del Ideam

En el caso puntual de Bogotá, se prevén lluvias frecuentes a lo largo de la semana, con una mayor intensidad durante lunes, martes y viernes, principalmente en sectores del norte y occidente de la ciudad.

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Pronóstico por días

Para lo que resta de este lunes 19 de octubre, el instituto pronostica tiempo seco en el norte de La Guajira, en sectores de la cordillera Oriental y en áreas del sur del país. En contraste, se presentarían fuertes lluvias en sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta, sur de Bolívar, Antioquia y hacia el occidente del país, además de precipitaciones hacia el litoral de Cauca y Nariño. También habría lluvias moderadas en el Caribe central, Santander, el Eje Cafetero, la Orinoquía y la Amazonia, y ligeras y dispersas en sectores de Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Tolima, Guainía y Amazonas.

Para el martes 20 de octubre, se pronostica un aumento de la temperatura, especialmente en los departamentos de Huila, Cesar, Norte de Santander, Vichada y Guainía, además de tiempo seco en Putumayo y Amazonas. En cambio, las lluvias se intensificarían en Antioquia y en sectores aledaños de Chocó. Del mismo modo, se esperan lluvias importantes en Cauca, Nariño y en la Amazonia, así como lluvias moderadas en sectores de la región Caribe en las zonas central y oriental, la cordillera Oriental y áreas dispersas de los Llanos Orientales.

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En sectores del sur del Caribe, Santander, el Eje Cafetero y áreas de la Orinoquía se presentarían lluvias ligeras y dispersas, mientras que en la Amazonia se registraría una mayor extensión de las lluvias, sobre todo hacia el sur y el oriente.

El miércoles 21 de octubre también aumentaría la temperatura en Cesar, Huila, Amazonas, Vichada y Guaviare. Las lluvias fuertes se prevén en Antioquia y sectores aledaños de Chocó, así como en puntos localizados de Cauca, Nariño y ciertos puntos de la Amazonia. Las lluvias moderadas se anticipan en sectores del Caribe central y oriental, la cordillera Oriental y áreas dispersas de los Llanos Orientales, mientras que precipitaciones ligeras y dispersas podrían presentarse en sectores del sur del Caribe, Santander, el Eje Cafetero y áreas de la Orinoquía.

Para el jueves 22 de octubre se prevé que las lluvias fuertes estén concentradas en sectores del occidente de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y hacia el sur y oriente de Amazonas. En sectores de Atlántico, Bolívar, Sucre, occidente de Antioquia, Boyacá y Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Tolima, Huila, oriente de Vichada, Putumayo, Caquetá y Amazonas habría lluvias moderadas y en sectores de Antioquia, Santander y el Eje Cafetero, además de áreas de Putumayo, Caquetá, Guaviare y Vaupés se presentarían lluvias ligeras y dispersas.

Finalmente, para el viernes 23 de octubre, el instituto pronostica lluvias fuertes en Antioquia y Santander, así como en sectores del occidente de Cauca y Nariño, por lo cual no se espera un incremento generalizado sobre todo el país. En todo caso, se presentarían lluvias moderadas en sectores del sur de Córdoba y Bolívar, Chocó, el Eje Cafetero, Valle del Cauca y en las zonas alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta. Por su parte, las lluvias ligeras y dispersas persistirán en la Orinoquía y la Amazonia, además de que se estiman lluvias ligeras en sectores del Caribe central y la cordillera Oriental.

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