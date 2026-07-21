Lloverá esta semana en gran parte del país. Este es el pronóstico por días del Ideam

En Bogotá hay probabilidad de lluvias ligeras o lloviznas al finalizar esta tarde y durante la noche. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer su pronóstico del tiempo para esta semana laboral, del 21 al 24 de julio de 2026. De acuerdo con la entidad, se prevén lluvias y chubascos generalizados en la mayor parte de Colombia, con los mayores acumulados en el noroccidente, occidente, oriente y sur del país. Los días más lluviosos serían el miércoles y el jueves.

Puntualmente en Bogotá, esta semana inicia con condiciones parcialmente nubladas y probabilidad de que se presenten lluvias ligeras o lloviznas al finalizar la tarde y en la noche. Durante estos días, la temperatura mínima en la ciudad estaría cerca de los 10 °C y la máxima entre 19 °C y 21 °C.

El instituto indicó, además, que se mantiene la alerta por amenaza de incendios de la cobertura vegetal en el centro y sur de la región Andina y el norte del Caribe, por lo cual recomienda una vigilancia extrema a estos ecosistemas vulnerables y frente a la probabilidad de focos de calor por la alta humedad de los suelos.

Pronóstico por días

Para este martes, según el Ideam, se esperan condiciones mayormente nubladas, con lluvias moderadas a localmente fuertes en zonas del Pacífico, el oriente y occidente de las regiones Orinoquía y Amazonia, sur del Caribe y norte de la Andina. Las precipitaciones, con probabilidad de actividad eléctrica dispersa, se acumularían en horas de la tarde y noche sobre todo en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Casanare, Vichada, Guainía, Vaupés, Amazonas, Caquetá y Putumayo.

El Ideam agregó que se espera que este 21 de julio finalice el paso de la onda tropical No. 27 por San Andrés, Providencia y Santa Catalina, favoreciendo lluvias intermitentes con nubosidad dispersa durante lo que resta del día. Además, en la región Caribe persistirán los vientos alisios entre moderados y fuertes, con velocidades sostenidas entre 20 y 30 nudos (aprox. 37–55 km/h) en el área central y oriental marítima de la cuenca.

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Para este miércoles 22 de julio se prevé un incremento en la cobertura e intensidad de las lluvias durante la tarde y la noche, especialmente en el oriente, occidente y norte del territorio nacional. Se pronostican fuertes precipitaciones y/o chubascos frecuentes, así como actividad eléctrica dispersa, en gran parte de los departamentos de Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Vichada, Casanare, Meta, Guainía, Caquetá y Putumayo.

También son probables lloviznas y lluvias ligeras en horas de la tarde y noche, sobre áreas específicas de La Guajira, Atlántico, Boyacá, Guaviare y Amazonas. Por otro lado, en la costa Pacífica y en el suroccidente, y occidente del Caribe se presentarían lluvias persistentes. En cambio, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan condiciones secas, con cielos de parcial a mayormente nublados.

“Estas lluvias, combinadas con una humedad atmosférica importante, propiciarán sensaciones térmicas localmente elevadas en horas de la tarde en gran parte de las regiones Caribe, Orinoquía y Amazonia, así como en zonas del litoral y el norte del Pacífico y en la llanura aluvial de la cuenca alta y media del río Magdalena”, comunicó la entidad.

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El jueves 23 de julio persistirían las condiciones de alta nubosidad, con lluvias importantes en amplias zonas del país, particularmente sobre las regiones Pacífica, Orinoquía, Amazonia, sur del Caribe y norte de la región Andina. Se esperan lluvias fuertes, con cielos de parcial a mayormente nublados en la mañana y de la tarde, y posibles tormentas eléctricas en diversas zonas de los departamentos de Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Chocó, Cauca, Nariño, Arauca, Vichada, Casanare, Meta, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

Del mismo modo, son probables lluvias ligeras a moderadas en horas de la mañana y de la tarde, en sectores puntuales de Norte de Santander, Santander, Quindío, Valle del Cauca y Guainía. Se esperan lluvias de moderadas a fuertes en gran parte de la costa Pacífica y el occidente del Caribe, mientras que en el norte de la región Andina, el occidente de la Orinoquía y parte del litoral Pacífico se pronostican velocidades del viento entre 10 y 12 nudos, con probabilidad de rachas localmente cercanas a los 15 nudos (aprox. 30 km/h).

Finalmente, para el viernes 24 de julio, el Ideam estima que la nubosidad disminuirá en gran parte del país con respecto a los días anteriores. Sin embargo, prevé precipitaciones en horas de la tarde y noche en el norte y sur del Pacífico, el suroccidente del Caribe, el noroccidente de la región Andina, el oriente de la Orinoquía y el centro y sur de la Amazonia.

Los departamentos con mayor probabilidad de acumulados de lluvia, incluso de actividad eléctrica aislada, son Bolívar, Córdoba, Antioquia, Caldas, Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Vichada, Caquetá, Guaviare y Amazonas. Por su parte, en áreas específicas de Cesar, Santander, Cauca, Vaupés y Putumayo se pronostican lloviznas y/o lluvias ligeras de carácter disperso.

En contraste, se espera un incremento de la nubosidad con probabilidad de lluvias de moderadas a localmente fuertes, especialmente en horas de la tarde. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en sus inmediaciones marítimas. En suma, se prevé que la onda tropical No. 28, localizada sobre el Atlántico central, arribe al territorio nacional durante el fin de semana.

“La disminución de la nubosidad favorecerá condiciones para temperaturas máximas cercanas, e incluso localmente superiores, a los promedios climatológicos de julio en sectores del norte y centro del Caribe, el oriente de la Orinoquía y algunos valles interandinos”, apuntó el Ideam.

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