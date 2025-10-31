¿Lloverá este viernes? Este es el pronóstico del Ideam para Bogotá, Medellín y otras ciudades

Para evitar contratiempos en sus desplazamientos diarios, acá le contamos el pronóstico del clima para este viernes 31 de octubre en Colombia, según el Ideam. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del clima para este viernes 31 de octubre, en el que se esperan condiciones nubladas, así lluvias importantes en áreas del centro y norte de la región Andina.

“Las lluvias más intensas son probables en sectores del centro y sur de Bolívar, sur de Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Santander, norte y centro de Norte de Santander, Caldas, Risaralda, centro y norte de Tolima; así mismo, en zonas puntuales o aisladas del norte de Magdalena, norte y sur de Cesar, Quindío, occidente y sur de Cundinamarca, norte y occidente de Boyacá y occidente de Casanare”, se lee en el más reciente boletín de la entidad.

🌤️Así estará el clima en Bogotá

Para la mañana de este viernes, en la capital del país se espera un cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco, aunque no se descartan algunas lloviznas aisladas y esporádicas en el occidente de la ciudad.

“En la tarde se incrementará la nubosidad y son probables lluvias sectorizadas; las más fuertes se esperan en el occidente, sur y norte de Bogotá. Por la noche, aunque se mantendrán las condiciones secas con nubosidad variada, no se descartan lloviznas esporádicas en el occidente y sur de la ciudad”, precisó el Ideam.

☔Este es el pronóstico para las principales ciudades del país

• Barranquilla: Aunque predominará el tiempo seco, con cielo entre parcial y mayormente nublado, son posibles lloviznas o lluvias ocasionales en la tarde. (T. máx.: 32 °C),

• Cartagena: Persistirán las condiciones secas con cielo entre parcial y mayormente nublado durante gran parte de la jornada; sin embargo, son posibles lloviznas o lluvias esporádicas en la mañana o en la tarde. (T. máx.: 31 °C),

• Medellín: Se esperan condiciones mayormente nubladas. No se descartan lloviznas en las primeras horas del día y lluvias entre ligeras y moderadas al finalizar la tarde y durante la noche. (T. máx.: 28 °C),

• Tunja: Predominará el tiempo seco con nubosidad variada a lo largo de la jornada; sin embargo, no se descartan lloviznas o lluvias esporádicas al finalizar la tarde. (T. máx.: 18 °C),

• Bucaramanga: Cielo entre parcial y mayormente nublado durante la jornada. Finalizando la tarde son posibles lluvias, las cuales podrían intensificarse en la noche. (T. máx.: 27 °C),

• Cali: Se estima cielo mayormente nublado en gran parte de la jornada. No se descartan lloviznas ocasionales en la mañana. Para la tarde y la noche son posibles lluvias entre ligeras y moderadas. (T. máx.: 29 °C).

Consulte aquí el monitoreo en tiempo real de las lluvias en Bogotá y Medellín

Para evitar contratiempos en sus desplazamientos, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) y la Secretaría de Ambiente ofrecen una herramienta que le permite a los capitalinos conocer las zonas en las que llueve en tiempo real.

En esta plataforma, basada en los datos de monitoreo de las estaciones en la ciudad, podrá ver los acumulados de lluvias en las diferentes zonas de la capital del país, que van desde ‘lluvia ligera’ hasta ‘lluvia muy fuerte’.

Por su parte, el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) también ofrece un mapa en el que los habitantes de la capital de Antioquia pueden ver el pronóstico de la lluvia para la próxima hora más actualizado en las diferentes zonas de la ciudad.

