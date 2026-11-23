El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer su pronóstico del tiempo para este lunes, 23 de noviembre, en Colombia. En principio, la entidad indicó que durante las últimas horas se ha observado abundante nubosidad en sectores del centro, occidente y sur del país, con las lluvias mas significativas concentradas en las regiones Andina, Amazonia, sur de la Caribe y norte de la Pacífica.

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Específicamente, las lluvias de mayor intensidad, algunas acompañadas de actividad eléctrica, se registraron en sectores del sur de Bolívar y Cesar, norte del departamento de Santander, sur de Tolima, norte del Huila, así como en zonas puntuales de Chocó, Antioquia y Amazonas. En cambio, en sectores de Magdalena, Risaralda, Boyacá, el oriente de Arauca, Cauca, Nariño y Vaupés se presentaron lluvias de menor intensidad. Por otra parte, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se observó cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco.

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En ese sentido, para este lunes el Ideam prevé precipitaciones sobre el centro, occidente y sur del territorio nacional. Los mayores acumulados de lluvia se esperan en las regiones Pacífica y Andina, sur de la Caribe y Amazonia.

Por otro lado, en cuanto a las temperaturas máximas, el instituto anticipa condiciones favorables para el registro de valores cercanos y ligeramente por encima de los promedios climatológicos de noviembre en gran parte del país, en particular en sectores de las regiones Caribe, Pacífica, Orinoquia y en el valle del Magdalena Medio.

“Igualmente, estas condiciones de temperatura, en algunos casos acompañadas de niveles importantes de humedad atmosférica, podrían favorecer sensaciones térmicas localmente elevadas durante las horas de la tarde. Principalmente, en amplias áreas de las regiones Caribe, Pacífica, Orinoquía y Amazonia, como también condiciones moderadas en la región Andina”, se lee en el comunicado de la entidad.

Pronóstico por regiones

El Ideam estima predominio de tiempo seco sobre el centro y norte de la región Caribe, aunque prevé algunas lluvias ligeras en áreas del sur de Bolívar, Magdalena y Cesar. Por su parte, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco, pero no se descartan lloviznas en el área marítima.

En cuanto a la región Pacífica, durante la jornada, especialmente en horas de la tarde y noche, se pronostican probables lluvias entre moderadas y fuertes con probables tormentas eléctricas en amplias áreas de Chocó, Cauca y Nariño. En menor medida, se esperan precipitaciones bajas en el departamento de Valle del Cauca.

Por otra parte, en la región Andina hay posibilidad de lluvias entre moderadas y fuertes surante la tarde y la noche, con probables tormentas eléctricas sectorizadas en Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Quindio, Risaralda, Tolima, Huila y Antioquia. En Santander y Norte de Santander se prevén lluvias de menor intensidad.

En la Orinoquía habría predominio de tiempo seco en el centro y norte de la región. Sin embargo, se pronostican lluvias entre ligeras y moderadas en sectores del piedemonte llanero de Arauca, Casanare y Meta, así como en el oriente del departamento de Vichada.

Finalmente, en la Amazonia se esperan lluvias de intensidad moderada a fuerte, acompañadas de posible actividad eléctrica, hacia el departamento de Amazonas y el piedemonte amazónico. En contraste, en sectores de Caquetá, Guaviare, Guainía, Vaupés y Putumayo se prevén precipitaciones de menor intensidad.

Pronóstico en Bogotá

Respecto a la capital del país, el Ideam anticipa cielo parcial a mayormente nublado con tiempo seco durante esta mañana. Para la tarde también se espera cielo de parcial a mayormente nublado con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas, especialmente en las localidades de Suba, Barrios Unidos, Fontibón, Ciudad Bolívar y Usaquén. La temperatura máxima estimada es de 20 °C. Para la noche se pronostica cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco en gran parte de Bogotá aunque no se descartan lluvias de intensidad ligera sobre el sector noroccidental de la ciudad.

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