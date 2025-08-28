Lloverá hoy en varios departamentos del país: este es el pronóstico del tiempo del Ideam

Hoy, en Bogotá se podrían presentar algunas lloviznas o lluvias ligeras intermitentes, principalmente en el oriente de la ciudad. Foto: El Espectador - Nelson Sierra Gutiérrez

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió su pronóstico del tiempo para este 28 de agosto. De acuerdo con la entidad, durante horas de la madrugada de este jueves, en el país se registraron fuertes lluvias, en ciertos casos acompañadas de tormentas eléctricas, en las regiones Andina, Pacífica y Caribe.

Puntualmente, en la región Caribe, las principales precipitaciones se presentaron en los departamentos de Magdalena, Cesar, Bolívar y Córdoba, mientras que en la Pacífica se dieron en el occidente de Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño. En la región Andina, las lluvias se concentraron en Santander, Boyacá, Norte de Santander, Tolima, Huila, Cundinamarca y sur de Antioquia, y en la Orinoquía en los departamentos de Casanare y Meta. En la región amazónica se reportaron precipitaciones en Caquetá y Amazonas y, por otro lado, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominaron las condiciones de cielo nublado con algunas lluvias, sobre todo en el área marítima.

En ese sentido, el Ideam prevé, para las próximas 24 horas, una abundante nubosidad en algunas zonas del territorio nacional, con lluvias generalizadas de variada intensidad. “Las precipitaciones serán más significativas en las regiones Pacífica, Caribe, Amazónica (suroriente), en el norte de la región Andina y hacia el oriente de la Orinoquía”, se lee en el boletín.

Los mayores acumulados de lluvia se esperan en los departamentos de Córdoba, Magdalena, sur de La Guajira, sur de Bolívar, Sucre, Cesar, Antioquia, Santander, Tolima, Huila, Vichada, Amazonas, Vaupés, Meta, Putumayo, Guaviare, Guainía y Caquetá. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estima cielo ligeramente nublado, con probables lluvias de intensidad moderada.

En el caso concreto de Bogotá, durante gran parte de la madrugada predominaron condiciones mayormente secas, con cielo mayormente nublado y lloviznas y lluvias ocasionales en sectores del norte de la capital. La temperatura mínima fue de 11 °C. Para las próximas horas de la mañana, se pronostica nubosidad variable con predominio de tiempo seco, aunque se podrían presentar algunas lloviznas o lluvias ligeras intermitentes, principalmente en el oriente de la ciudad.

Luego, en horas de la tarde, se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con condiciones mayormente secas. Sin embargo, son probables lluvias locales, en especial en el oriente de la capital. La temperatura máxima podría superar los 17 °C. Finalmente, para la noche se anticipan condiciones secas, con cielo de parcial a mayormente nublado, pero no se descartan algunas lloviznas aisladas en el oriente de la ciudad.

Este es el pronóstico del Ideam para este jueves en otras grandes ciudades:

• Barranquilla: Predominará el tiempo seco en gran parte de la jornada, con cielo parcialmente nublado; sin embargo, son posibles algunas lluvias en horas de la tarde. (Temperatura máxima esperada: 33 °C).

• Cartagena: Prevalecerá el cielo entre ligera y parcialmente nublado, con tiempo seco durante la mayor parte de la jornada, con posibles lluvias en las horas de la tarde. (Temperatura máxima esperada: 37 °C).

• Medellín: Cielo entre parcial y mayormente nublado, con tiempo seco en gran parte del día; no obstante, no se descartan lloviznas o lluvias ligeras esporádicas al finalizar la tarde o en la noche. (Temperatura máxima esperada: 29 °C).

• Tunja: Se prevé cielo mayormente nublado y posibles lloviznas intermitentes en la jornada de la tarde, especialmente en la tarde y niche. (Temperatura máxima esperada: 17 °C).

• Bucaramanga: Tras una mañana seca, se incrementará la nubosidad con posibles lluvias hacia el final de la tarde y noche, las cuales podrían intensificarse en la noche. (Temperatura máxima esperada: 28 °C).

• Cali: Predominará el tiempo mayormente seco con cielo parcialmente nublado; sin embargo, no se descartan algunas lloviznas esporádicas a lo largo del día y una intensificación de las precipitaciones hacia la noche. (Temperatura máxima esperada: 31 °C).

