¿Lloverá hoy? Este es el pronóstico del tiempo del Ideam para este 16 de septiembre

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer su pronóstico del tiempo en el país para este miércoles, 16 de septiembre. En principio, la entidad informó que durante las últimas horas se ha registrado un importante aumento de la nubosidad sobre sectores del norte de la región Andina y el sur de la región Caribe. Puntualmente, se han presentado lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica en áreas de Cesar, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, norte de Tolima, occidente de Boyacá y el…

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer su pronóstico del tiempo en el país para este miércoles, 16 de septiembre. En principio, la entidad informó que durante las últimas horas se ha registrado un importante aumento de la nubosidad sobre sectores del norte de la región Andina y el sur de la región Caribe. Puntualmente, se han presentado lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica en áreas de Cesar, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, norte de Tolima, occidente de Boyacá y el noroccidente de Cundinamarca.

También se han registrado lluvias de moderada a fuerte intensidad en sectores del litoral de Chocó y el oriente de Vichada, así como lloviznas en áreas del oriente de Cundinamarca, oriente de Boyacá, sur de Huila y occidente de Caquetá. “Para las demás zonas del territorio nacional han predominado condiciones de tiempo seco”, comunicó el instituto. “En el área del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina han estado con condiciones de cielo mayormente nublado, con lluvias ligeras y dispersas sobre el norte del área insular, mientras que en la isla de San Andrés se mantiene el predominio de tiempo seco.

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En ese sentido, para hoy el Ideam estima prevé condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado sobre sectores de la región Pacífica, especialmente durante las horas de la mañana; sobre el norte de la región Andina y el sur de la región Caribe durante la mañana y la tarde; así como en el oriente de la Amazonia durante la noche. Del mismo modo, en el área del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan condiciones de nubosidad durante la jornada. En estas zonas, además, existe probabilidad de lluvias moderadas a fuertes, algunas acompañadas de actividad eléctrica aislada.

Por otro lado, el Ideam pronostica predominio de tiempo seco en la Alta Guajira, sectores del centro y parte sur de la región Andina, el centro de la Amazonia, algunos sectores de la Orinoqua y en áreas del oriente de Cauca y Nariño, donde se prevé una menor cobertura nubosa y baja probabilidad de precipitaciones. También se prevén condiciones favorables para el registro de temperaturas superiores a los promedios climatológicos de septiembre en amplios sectores del centro del Caribe, suroccidente de Amazonia, litoral del Pacífico y parte de los valles interandinos.

“Los mayores contrastes respecto a la climatología se estiman principalmente en sectores de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre, Córdoba, Caquetá y Putumayo, como también, en zonas de los valles interandinos del rio Magdalena y área insular”, detalló la entidad. El Ideam gregó que estas condiciones de temperatura, en algunos casos acompañadas de humedad atmosférica importante, podrían propiciar sensaciones térmicas localmente elevadas en horas de la tarde en gran parte de la región Caribe, sectores del sur y suroriente de la Amazonia y norte del Pacífico, además de la llanura aluvial de parte de la cuenca media y baja del Magdalena y sectores de San Andrés y Providencia.

Pronóstico por regiones

El Ideam precisó que en la región Caribe se esperan condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias moderadas localmente en sectores del sur de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena, principalmente durante la mañana y nuevamente en la noche. Pero para gran parte de la región se prevé que predomine el tiempo seco durante la madrugada y la noche, mientras que en la Alta Guajira habría condiciones secas durante toda la jornada.

Por otra parte, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas sobre las áreas insulares y marítimas. En la región Pacífica persistirían las condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias moderadas a fuertes en amplios sectores de Chocó durante gran parte del día. Particularmente, se prevén lluvias en el centro de Valle del Cauca, en Cauca y Nariño, especialmente durante la tarde y noche. No obstante, para el oriente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño se estima predominio de tiempo seco.

Para la región Andina, por otro lado, el Ideam pronostica abundante nubosidad con lluvias moderadas en sectores de Antioquia, Caldas, occidente de Boyacá, occidente de Santander, Norte de Santander y el noroccidente de Cundinamarca y sur de Huila, principalmente durante la mañana. De igual forma, habría lluvias dispersas de menor intensidad en el sur de Santander y zonas de Norte de Santander durante la tarde y la noche. En gran parte de Tolima, norte de Huila y el centro y sur de Cundinamarca predominarán condiciones de tiempo seco durante la jornada.

Mientras tanto, en la región Orinoquía se presentarían condiciones parcialmente nubladas, con lluvias moderadas en el oriente de Vichada durante las horas de la mañana y la tarde. También es posible que se registren lloviznas aisladas en sectores del piedemonte llanero durante la mañana, y para el resto de la región se espera una tendencia hacia condiciones más estables y predominio de tiempo seco, especialmente durante la noche.

Finalmente, el instituto estima que en la Amazonia predominarán condiciones relativamente estables y de tiempo seco en gran parte de la región, aunque se esperan lluvias moderadas a fuertes en sectores del oriente de Amazonas y Vaupés, principalmente durante la noche y la madrugada.

Pronóstico para Bogotá

En el caso puntual de Bogotá, según el Ideam, habría cielo entre parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco durante esta mañana. En la tarde se prevé nubosidad variada, con cielo entre mayor a parcialmente nublado y predominio de tiempo seco, y no se descartan lloviznas en el norte y costado oriental de la ciudad. La temperatura máxima sería de 19 °C. Por último, para la noche, el instituto prevé cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco y una temperatura mínima estimada de 10 °C.



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