Amenazan de muerte a funcionarios que detectaron banda que deforestó más de 52.000 hectáreas

Entre los capturados estuvo un exalcalde de Mapiripán. Foto: Catalina Sanabria Devia

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Hace más de una semana, el Ministerio de Ambiente dio a conocer los resultados de un operativo en el que fueron capturadas 17 personas por estar vinculadas, presuntamente, a una red criminal responsable de la deforestación de más de 52.000 hectáreas de bosque en el Meta. También estaban señaladas se haber participado en el acaparamiento ilegal de 165.678 hectáreas de tierras de la Nación.

La investigación, que había estado liderada por el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales (Conaldef), también indicaba que esa red había promovido la apertura de 68 kilómetros de vías ilegales, lo cual había perjudicado ecosistemas de áreas protegidas como los parques nacionales naturales Cordillera de los Picachos, Tinigua, Sierra de La Macarena, Reserva Nacional Natural Nukak y Serranía de Chiribiquete.

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Pero, ahora, según informó en un comunicado el Minambiente, algunos de esos funcionarios que estuvieron al frente de la investigación han recibido amenazas de muerte. Otros han sido víctimas de “actos de intimidación” por el operativo.

De acuerdo con esa cartera, 12 de junio de 2026 llegó al correo institucional del Conaldef “un mensaje con contenido intimidatorio y amenazas contra la vida de funcionarios vinculados a este proceso. El texto advierte represalias por adelantar este operativo y exige cesar cualquier acción institucional”.

Ese mismo día, la ministra de Ambiente (e) Irene Vélez, “recibió una llamada relacionada con este caso que generó preocupación por su carácter intimidatorio”.

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Un día más tarde, señala el Ministerio, “se identificaron hechos que podrían constituir una intervención irregular de comunicaciones y de contrainteligencia en el domicilio de la ministra Vélez Torres, situación que fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes para su investigación”.

Son situaciones que, agrega esa cartera, son rechazadas “de manera categórica”. Añade que la Fiscalía continuará adelantando las actuaciones correspondientes y que “el proceso judicial continúe su curso conforme lo previsto por la ley y que puedan surtirse oportunamente las etapas procesales pendientes”.

¿Qué fue lo que encontró la investigación?

Como habíamos contado en este diario, la investigación encabezada por el Conaldef puso en evidencia una red criminal que ha estado detrás de la deforestación en la Amazonía colombiana. Entre los 17 capturados estaba el exalcalde de Mapiripán, Jorge Iván Duque Lenis.

De hecho, ese mismo en los que el Minambiente presentó los resultados, se conoció que un juzgado penal ordenó la captura de uno de los empresarios más importantes del sector palmicultor en Colombia: el ciudadano italiano Carlo Vigna Taglianti, cabeza de la multinacional italo española Poligrow, la cual opera desde 2008 en Mapiripán, Meta.

Según la investigación del caso, liderada por el Conaldef, y conocida por la Unidad Investigativa de El Espectador, este hombre de 60 años sería el supuesto “líder” de una de las organizaciones al margen de la ley que ha deforestado miles de hectáreas de bosques en el sur de Colombia. Además, según la Dirección de Carabineros de la Policía y el ente investigador, habría cometido otros delitos como ecocidio, aprovechamiento ilícito de recursos naturales, concierto para delinquir y fraude procesal.

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