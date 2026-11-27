El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) indicó que en las últimas horas se han registrado condiciones secas en amplias zonas del país, incluyendo toda la región Caribe. No obstante, en la región Pacífica y su plataforma marítima, así como en sectores de las regiones Andina y amazónica, se presentaron lluvias significativas. Puntualmente, en la región Andina hubo lluvias entre ligeras y moderadas, en algunos casos acompañadas de actividad eléctrica, especialmente en áreas de Antioquia, Santander, Caldas,…

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Llovería en el centro y occidente del país este viernes. Consulte el pronóstico del Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) indicó que en las últimas horas se han registrado condiciones secas en amplias zonas del país, incluyendo toda la región Caribe. No obstante, en la región Pacífica y su plataforma marítima, así como en sectores de las regiones Andina y amazónica, se presentaron lluvias significativas. Puntualmente, en la región Andina hubo lluvias entre ligeras y moderadas, en algunos casos acompañadas de actividad eléctrica, especialmente en áreas de Antioquia, Santander, Caldas, Cundinamarca, Boyacá y Tolima.

Mientras tanto, en la región Pacífica, las lluvias se concentraron en amplios sectores del litoral del Pacifico, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó. Por su parte, en la región Orinoquía se reportaron lluvias ligeras dispersas en sectores del piedemonte llanero. Finalmente, en la Amazonia hubo precipitaciones en áreas de Amazonas, Vaupés, Putumayo, Caquetá y Guainía. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se han presentado lluvias entre ligeras a moderadas.

Teniendo eso en cuenta, el instituto dio a conocer su pronóstico del tiempo para este 27 de noviembre. Según informó, para este viernes se esperan lluvias en el centro y occidente del país, con los mayores acumulados en las regiones Pacífica, Andina y Amazonia. En cambio, las menores concentraciones se prevén sobre el norte y centro-oriente del país.

En cuanto a las temperaturas máximas, la entidad estima condiciones para que se registren valores cercanos y ligeramente por encima de los promedios climatológicos de noviembre sobre el norte y oriente del territorio nacional en sectores de las regiones Caribe, Orinoquia y Amazonia. “Estas condiciones de temperatura, en algunos casos acompañadas de niveles importantes de humedad atmosférica, podrían favorecer sensaciones térmicas localmente elevadas durante las horas de la tarde, principalmente, en amplias áreas de las regiones Caribe, Pacífica y Amazonia. Como también, condiciones moderadas en las regiones Andina y Orinoquía”, se lee en el comunicado.

Pronóstico por regiones

Región Caribe: se prevé predominio de tiempo seco sobre la región. Sin embargo, en horas de la noche se pronostican probables lluvias entre ligeras y moderadas en sectores de Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena.

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: habrá cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias entre ligeras a moderadas.

Región Pacífica: durante la jornada se estiman probables lluvias entre moderadas y fuertes, con probables tormentas eléctricas dispersas en amplias áreas de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Región Andina: se esperan probables lluvias entre ligeras y moderadas, aunque algunas podrían ser localmente fuertes con probables tormentas eléctricas sectorizadas en áreas de Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Quindio, Risaralda, Cundinamarca y Tolima

Región Orinoquía: habría predominio de tiempo seco sobre la región y en inmediaciones del piedemonte Llanero. Sin embargo, se prevén probables lluvias entre ligeras y moderadas en sectores de Vichada y Meta.

Región Amazonia: hay probabilidad de lluvias entre moderadas y fuertes, con posibles tormentas eléctricas en amplias áreas de Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas, como también en el piedemonte amazónico.

En el caso particular de Bogotá, el Ideam indicó que durante esta madrugada hubo cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco, y una temperatura mínima estimada de 8 °C. En ese sentido, durante la mañana se espera cielo con nubosidad variada y predominio de tiempo seco, mientras que para la tarde se prevé cielo entre mayor a parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. No obstante, no se descartan lluvias sectorizadas en el occidente de la ciudad. La temperatura máxima estimada es de 22 °C. Finalmente, durante la noche habría condiciones de cielo parcial a ligeramente nublado, manteniendo condiciones de tiempo seco en la ciudad.

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