Lluvias aumentarán este jueves en buena parte de Colombia: este es el pronóstico del Ideam

Las lluvias continuarán y, de hecho, aumentarán en las próximas horas en casi todo el país. El pronóstico del tiempo del Ideam para este jueves augura un aumento de las precipitaciones respecto al miércoles. Según la entidad, los mayores acumulados se esperan en amplios sectores de la región Pacífica, la región Caribe, el centro y el norte de la región Andina, el piedemonte llanero de la región Orinoquía y el occidente de la región Amazónica.

Por otro lado, se espera que haya menos lluvias al oriente de las regiones Orinoquía y Amazónica. En Bogotá, el Ideam espera nubosidad variada y lloviznas

esporádicas en diferentes sectores de la ciudad durante la mañana. En la tarde, continuarán las condiciones de cielo mayormente nublado con lluvias ligeras a moderadas en amplios sectores de la ciudad, especialmente en las localidades de Suba, Engativá, Fontibón, Chapinero, Santa Fe, Usme, Ciudad Bolívar y Usme. La temperatura máxima estará cercana a los 20 °C. Y en la noche, seguirán las lloviznas o lluvias ligeras, especialmente en el norte de la ciudad sobre las localidades de Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero.

Publicidad

En el resto de regiones el panorama es similar. En el Caribe, las lluvias aumentarán durante la tarde y podrían ser moderadas y localmente fuertes en el sur de La Guajira, el nororiente de Magdalena, el norte y oriente del Cesar, el norte y sur de Bolívar y el occidente de Córdoba.

También podrían presentarse precipitaciones, aunque de menor intensidad, en Atlántico, Urabá y Sucre. En la región Pacífica, las lluvias serán más frecuentes e intensas en la tarde y la noche, especialmente en Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó. Durante la mañana se esperan lluvias ligeras a moderadas en algunos sectores del centro y norte del Valle del Cauca y lloviznas ocasionales en otros puntos de la región.

Le puede interesar

En la región Andina, la mañana tendrá lluvias ligeras y lloviznas en sectores del Eje Cafetero, Tolima y nororiente de Boyacá. En la tarde y la noche aumentarán las precipitaciones, con lluvias moderadas y localmente fuertes en Norte de Santander, Santander, norte de Boyacá, Cundinamarca, el Eje Cafetero y el occidente del Tolima. También podrían registrarse lluvias aisladas en Huila. En la Orinoquía, la mañana será predominantemente seca, pero en la tarde y la noche aumentarán las lluvias en el occidente del Meta, Arauca y Casanare, además de algunos sectores de Vichada.

En la Amazonía, se esperan lloviznas durante la mañana en sectores del piedemonte de Putumayo y Caquetá, así como en Guaviare y Guainía. Las precipitaciones aumentarán en la tarde y la noche en Putumayo, el piedemonte amazónico, el oriente de Caquetá, Amazonas, Guaviare y el sur de Vaupés. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera cielo entre ligera

¿Por qué está lloviendo si ya llegó el fenómeno de El Niño?

Como hemos explicado en otras oportunidades, Colombia está atravesando actualmente dos fenómenos: por un lado, El Niño, que aumenta las temperaturas del océano Pacífico e incrementa la probabilidad de menos lluvias y altas temperaturas. Por otro lado, el país atraviesa su segunda temporada de lluvias, entre septiembre y noviembre, que históricamente ha significado un aumento de la probabilidad de precipitaciones en amplias zonas del país.

El Ideam ha explicado que no se trata de fenómenos contradictorios. La ocurrencia de El Niño es global y no es un interruptor que "apaga" las lluvias. De hecho, El Niño se manifiesta de diversas maneras según la región del país que lo vive. Según la entidad, es completamente normal que durante este fenómeno se puedan presentar lluvias propias del régimen de tiempo más local. Que haya lluvias no significa que El Niño haya desaparecido.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜