Lluvias casi todos los días: este es el pronóstico para la última semana de agosto

El Ideam, instituto que se encarga de estudiar la meteorología en Colombia, acaba de publicar un boletín en el que señala cuál es el pronóstico del tiempo para esta semana. Según la entidad, habrá lluvias en varias regiones.

“Durante la semana se esperan lluvias en amplios sectores del territorio nacional, especialmente entre lunes y miércoles. Para el jueves y viernes se prevé una disminución en la probabilidad de precipitaciones sobre el centro y sur del país, en las regiones Andina, Orinoquia y Amazonia”, señala el Ideam.

Por ejemplo, para el lunes se esperaba que hubiese fuertes precipitaciones en varios departamentos. Entre ellos, Córdoba, Bolívar, Magdalena, Cesar, Santander, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Vichada, Guainía, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vaupés y Amazonas.

Sin embargo, en Bogotá se esperan condiciones secas a lo largo de la semana. La temperatura estará entre 8 °C y 21 °C.

¿Qué sucederá el martes 26 de agosto?

De acuerdo con el Ideam, este martes la probabilidad de que haya fuertes lluvias en alta en gran parte del país, aunque habrá unos lugares en los que prevalecerá el tiempo seco: las cuencas alta y media del río Magdalena, el norte de La Guajira y el trapecio amazónico.

De resto, habrá lugares en los que lloverá con intensidad. Incluso, es posible que se presenten tormentas eléctricas ocasionales. Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar, Antioquia, Santander, el sur de Huila, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Arauca, Vichada, Casanare, Meta, Guainía, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Vaupés y el norte de Amazonas están en ese grupo.

Por otra parte, habrá lluvias esporádicas en el Atlántico, Norte de Santander, en el occidente de Caldas, Risaralda, Quindío, al oriente de Cundinamarca, al sur de Boyacá y en centro de Nariño.

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina también habrá precipitaciones a lo largo del día, con probabilidad de actividad eléctrica dispersa.

Miércoles, 27 de agosto: un poco menos de lluvias

“Aunque la probabilidad de lluvias sigue siendo alta, se espera una disminución en la intensidad, especialmente en las regiones de la Orinoquia y la Amazonia“, dice el Ideam en su boletín.

Sin embargo, advierte que continuará lloviendo en diferentes departamentos, en los que, además, es posible que haya tormentas eléctricas.

Eso, posiblemente, sucederá en Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, el sur de La Guajira, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Risaralda, el occidente de Caldas, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guainía, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Vaupés, en el norte de Amazonas y en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Jueves, 28 de agosto: un poco menos de agua

El próximo jueves continuarán las lluvias en varios departamentos de Colombia, pero la intensidad será menor.

Para ese día se espera que llueva en Chocó, en el occidente de Valle del Cauca, en el occidente de Antioquia, en el sur de Córdoba, Bolívar y Cesar; en las zonas puntuales del sur de La Guajira y en alrededores de la Sierra Nevada de Santa Marta.

La misma situación se presentará en Norte de Santander, en el centro de Boyacá, en el oriente de Cundinamarca, en el sur de Vichada, en amplios sectores de Guainía, en el occidente de Meta, en Caquetá, en Putumayo, y en áreas dispersas de Guaviare y de Vaupés, y en el norte de Amazonas.

“El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina continuará con condiciones mayormente lluviosas, presencia de actividad eléctrica esporádica y cielo predominantemente nublado”, señala la entidad.

Un viernes con menos lluvias

Según el Ideam, el viernes será, probablemente, el día menos lluvioso de la semana.

“Se pronostican precipitaciones moderadas en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, en el sur de Bolívar, Sucre, Córdoba, en el norte de Cesar, así como en el occidente, norte y oriente de Antioquia”, indica en su boletín.

Así mismo, señala que se esperan lluvias en “sectores dispersos de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, y zonas puntuales del oriente de Vichada, Meta, Guaviare, Vaupés y Amazonas”.

El resto del país tendrá condiciones mayormente secas.

