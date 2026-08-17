Lluvias dificultan la situación de los damnificados por el terremoto en Pereira

Una mujer damnificada por el terremoto de magnitud 7,4, que sacudió Colombia hace una semana, cubre sus pertenencias con plástico luego de las fuertes lluvias este lunes, en un campamento ubicado en el parque Olaya Herrera en Pereira (Colombia). EFE/Santiago Gaviria Foto: EFE - Santiago Gaviria

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Un aguacero que cayó la noche del domingo, 16 de agosto, en Pereira agravó las condiciones de las familias damnificadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia hace una semana y que dejó a esta ciudad como una de las más afectadas.

La lluvia complicó la situación de las personas que permanecen en albergues improvisados tras perder sus viviendas, especialmente en el parque Olaya Herrera, uno de los principales puntos de refugio habilitados en la capital de Risaralda.

Durante la noche, las carpas instaladas por la Alcaldía tuvieron que ser cubiertas con plásticos para evitar que el agua mojara las pocas pertenencias que las familias pudieron conservar tras el sismo.

El suelo del parque también quedó completamente mojado, lo que dificultó aún más las condiciones de quienes deben pasar allí la noche mientras esperan una solución habitacional.

La lluvia también afectó al Hospital Universitario San Jorge de Pereira, donde hubo inundaciones.

Videos divulgados en redes sociales muestran goteras y tuberías dañadas en algunas zonas del centro asistencial, aunque no se ha informado por ahora de la magnitud de los daños ocasionados por las precipitaciones.

Ante esta situación, la Alcaldía de Pereira pidió ayuda para las familias damnificadas. “Aún hay muchas personas afectadas por el sismo que no tienen donde dormir, necesitamos por favor colchonetas y carpas de camping”, dijeron desde la administración municipal.

Más de 1.300 personas y mascotas reciben atención integral en los alojamientos temporales habilitados por la Alcaldía. A corte del 16 de agosto, son 743 adultos, 97 adultos mayores, 319 jóvenes, 120 niños, 43 personas con discapacidad, 8 mujeres embarazadas y 5 madres lactantes las que reciben atención. También son atendidos 54 perros y 10 gatos.

En el Estadio Mora Mora, El Vergel, Coliseo Menor, Coliseo Mayor, La Villa Olímpica, Parque El Oso, Robledo Mejía y Parque Industrial se garantiza alimentación, aseo, atención en salud y veterinaria, además de espacios de cuidado y recreación para los niños.

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