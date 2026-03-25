Lluvias en Colombia: así estará el tiempo este 25 de marzo, según el Ideam

Lluvias en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del clima para este miércoles 25 de marzo, en el que se prevé alta nubosidad, así como lluvias en las regiones Caribe, Andina, Amazonía y Pacífica.

Según precisó la entidad, en gran parte de la región Andina se esperan condiciones mayormente nubladas, con lluvias moderadas a fuertes a diferentes horas en sectores de Antioquia, Santander, Tolima, Caldas, Risaralda y Quindío; así como en zonas puntuales del Norte de Santander, norte y occidente de Boyacá y Cundinamarca, y en el norte y sur de Huila.

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“En la región Caribe se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias moderadas a fuertes persistentes en zonas del occidente, centro y sur. En áreas puntuales del norte, las precipitaciones más importantes se registrarían en horas de la tarde, con predominio de tiempo seco el resto de la jornada. Los mayores acumulados se prevén en Córdoba, sur de Sucre, centro y sur de Bolívar, así como en zonas aisladas del nororiente de Magdalena y Cesar”, precisa la entidad.

En la región Pacífica, por su parte, se prevé un cielo mayormente nublado a cubierto con lluvias moderadas a fuertes a diferentes horas, especialmente en el centro y oriente de la región, en sectores del centro y sur de Chocó, sur y oriente de Valle del Cauca, Cauca y centro y oriente de Nariño.

☔¿Cómo estará el clima en Bogotá?

Según informó Hugo Rico, del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, durante la mañana de este miércoles, se espera cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

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“En la tarde se prevé cielo mayormente nublado con lluvias en amplios sectores, las más intensas en el norte y occidente en localidades de Suba, Usaquén, Barrios Unidos, Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa”, informó Rico, a través de un comunicado. “En la noche se estima cielo mayormente nublado con persistencia de lluvias, principalmente en localidades del norte y occidente de la capital”.

🌤️Este es el pronóstico en las principales ciudades del país:

•Barranquilla: Predominará el tiempo seco con cielo entre ligera y parcialmente nublado durante gran parte de la jornada; no obstante, no se descartan algunas lloviznas o lluvias ligeras ocasionales en la tarde. (T. máx.: 33 °C).

• Cartagena: Se espera cielo entre ligera y parcialmente nublado a lo largo de la jornada; sin embargo, no se descartan lloviznas esporádicas en la tarde. (T. máx.: 32 °C).

• Medellín: Tras una mañana mayormente seca, se prevé incremento de la nubosidad con lluvias entre ligeras y moderadas durante la tarde y en algunas horas de la noche. (T. máx.: 26 °C).

• Tunja: Predominará el tiempo seco con cielo entre parcial y mayormente nublado; no obstante, no se descartan algunas lloviznas esporádicas en la tarde. (T. máx.: 19 °C).

• Bucaramanga: Se estima cielo mayormente nublado durante gran parte de la jornada, con posibles lluvias entre ligeras y moderadas en la tarde o noche. (T. máx.: 25 °C).

• Cali: Se prevé cielo mayormente nublado, sin descartar lloviznas en la mañana. Para la tarde y noche son probables lluvias entre ligeras y moderadas. (T. máx.: 29 °C).

Consulte aquí el monitoreo en tiempo real de las lluvias en Bogotá y Medellín

Para evitar contratiempos en sus desplazamientos, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) y la Secretaría de Ambiente ofrecen una herramienta que les permite a los capitalinos conocer las zonas en las que llueve en tiempo real.

En esta plataforma, basada en los datos de monitoreo de las estaciones en la ciudad, podrá ver los acumulados de lluvias en las diferentes zonas de la capital del país, que van desde ‘lluvia ligera’ hasta ‘lluvia muy fuerte’.

Por su parte, el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) también ofrece un mapa en el que los habitantes de la capital de Antioquia pueden ver el pronóstico de la lluvia para la próxima hora más actualizado en las diferentes zonas de la ciudad.

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