Lluvias en Colombia: este es el pronóstico para Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este lunes 23 de febrero, en el que se prevén cielos mayormente nublados y lluvias de diversa intensidad en distintas regiones del país.

“Los mayores acumulados de lluvia para hoy, con probabilidad de actividad eléctrica dispersa, son pronosticados sobre parte de los departamentos de La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar, Atlántico, Sucre, Córdoba, Chocó, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Tolima, Huila, Cauca y Nariño”, indicó el Ideam, a través de un comunicado.

Según precisó la entidad, las condiciones climáticas se verán influenciadas por la incidencia indirecta del frente frío ubicado sobre las Antillas mayores y su interacción con otros sistemas atmosféricos.

A esto se suma el ingreso de humedad desde el hemisferio sur hacia el país, impulsado por un sistema de alta presión y zonas de inestabilidad. En conjunto, estas condiciones favorecerían lluvias en varios sectores del Pacífico y la región Andina.

☔¿Lloverá en Bogotá?

Según informó el Ideam junto con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), para la mañana de este lunes 23 de febrero en la capital se espera un tiempo seco con cielos parcialmente nublados.

Por su parte, “en la tarde se prevé cielo entre mayor a parcialmente nublado con lluvias en amplios sectores, las más intensas se estiman en el norte y occidente de la ciudad en localidades de Suba, Usaquén, Barrios Unidos, Engativá, Kennedy, Fontibón y Bosa. No se descarta actividad eléctrica atmosférica“, informó la entidad. ”En la noche se estima cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco. No se descartan lluvias ligeras en el norte y oriente de la ciudad“.

🌧️Este es el pronóstico del tiempo para las principales ciudades del país:

Barranquilla: Se espera una jornada con nubosidad dispersa y probabilidad de lloviznas aisladas, especialmente en horas de la tarde (T. máx.: 33 °C),

Cartagena: Son estimadas condiciones mayormente nubladas con posibles precipitaciones de ligeras a moderadas en horas de la tarde y noche. (T. máx.: 31 °C),

Medellín: Se pronostica un día lluvioso con cielos mayormente nublados, con probabilidad de precipitaciones de moderadas a localmente fuertes sobre la tarde y noche (T. máx.: 25 °C),

Tunja: Posterior a una mañana con predominio de tiempo seco, se prevé un incremento en la nubosidad y lloviznas ligeras, especialmente sobre horas de la noche (T. máx.: 19 °C),

Bucaramanga: Se espera un día con alta nubosidad y lloviznas dispersas o intermitentes durante toda la jornada (T. máx.: 27 °C),

Cali: Son estimadas condiciones nubladas con probabilidad de precipitaciones en todas las jornadas, con los mayores acumulados esperados en horas de la tarde y noche (T. máx.: 29 °C).

Consulte aquí el monitoreo en tiempo real de las lluvias en Bogotá y Medellín

Para evitar contratiempos en sus desplazamientos, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) y la Secretaría de Ambiente ofrecen una herramienta que le permite a los capitalinos conocer las zonas en las que llueve en tiempo real.

En esta plataforma, basada en los datos de monitoreo de las estaciones en la ciudad, podrá ver los acumulados de lluvias en las diferentes zonas de la capital del país, que van desde ‘lluvia ligera’ hasta ‘lluvia muy fuerte’.

Por su parte, el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) también ofrece un mapa en el que los habitantes de la capital de Antioquia pueden ver el pronóstico de la lluvia para la próxima hora más actualizado en las diferentes zonas de la ciudad.

