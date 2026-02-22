Nuevo frente frío generaría más lluvias, vientos y altas olas. Esto recomiendan autoridades

Un nuevo frente frío generaría condiciones meteomarinas adversas entre el 22 y el 26 de febrero. Foto: DIMAR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) informó que el paso de un nuevo frente frío sobre el mar Caribe colombiano podría generar un incremento de lluvias, así como en la intensidad de los vientos y en la altura del oleaje entre este 22 de febrero y hasta el próximo jueves, 26 de febrero.

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), como hemos contado en El Espectador se prevé un aumento de las precipitaciones en las regiones Insular, Caribe, Andina y Pacífica, con especial atención en el Golfo de Urabá y los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, centro y sur de La Guajira, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó.

Le puede interesar: Petro dice que firmará nuevo decreto sobre la Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa Marta

“Estaremos comunicando las actualizaciones que pueda generar la incidencia de este frente frío”, apuntó Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del IDEAM. “Esperamos que las precipitaciones no sean tan altas como las que ocurrieron en el frente del 1° de febrero, sin embargo les invitamos a estar pendientes a los comunicados oficiales para estar al tanto de los pronósticos".

Las condiciones, además, podrían incrementar la probabilidad de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas e inundaciones, sobre todo en zonas ribereñas y de alta pendiente. Por su parte, la Dirección General Marítima (DIMAR) pronostica vientos en dirección norte a noreste de entre 30 y 50 kilómetros por hora. También se prevén olas de entre 2.3 y 3.2 metros de altura en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina e Islas Cayos del Norte, mientras que en la zona centro del litoral de Bolívar, Atlántico y Magdalena, alteraciones que serían significativas el oleaje alcanzaría entre 2.0 y 3.0 metros.

Ante el panorama, las autoridades hicieron una serie de recomendaciones. Por un lado, en la Región Caribe y Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina e islas Cayos del Norte, pidió vigilar zonas costeras críticas; asegurar techos e infraestructura liviana e informar a pescadores y sector turismo; alejarse de la costa; asegurar las embarcaciones; revisar las redes eléctricas y acatar las recomendaciones oficiales; y reportar a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Lea también: Minambiente anuncia medidas para “recuperar el orden” en el Parque Tayrona

También instó a vigilar el comportamiento de los ríos, limpiar los drenajes; prepararse en caso de evacuaciones; no transitar por zonas inundadas; consumir agua potable; evacuar a tiempo; aplicar cierres preventivos; reforzar vigilancia en salud e informar a visitantes; monitorear laderas y activar alertas tempranas.

Por otro lado, en la región Pacífica la ciudadanía y las entidades deben monitorear laderas y activar alertas tempranas, así como evitar zonas de riesgo y reportar grietas o desprendimientos, vigilar corredores viales y cuencas, evitar el tránsito en vías rurales durante lluvias intensas y reportar deslizamientos. En suma, se recomendó preparar kit de emergencia y trasladar a los animales a zonas seguras.

“La UNGRD continuará articulando acciones con el IDEAM, la DIMAR y las autoridades territoriales, reiterando el llamado a la comunidad a informarse a través de cuentas oficiales y adoptar medidas de preparación para la respuesta y autoprotección”, se lee en el comunicado. Esta información, recordaron, se puede consultar a través de los boletines que emite el instituto o en su página web.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜