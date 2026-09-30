"Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado en amplios sectores de las regiones…

Como se esperaba ayer, las lluvias disminuyeron en varias partes del país luego de dos días con precipitaciones y nubosidad, mientras que al sur y al norte de Colombia hubo tiempo seco. Para ese miércoles, 30 de septiembre, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo, según el cual se espera que haya lluvias entre moderadas y fuertes en algunas regiones del occidente y el sur del país.

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Lluvias y altas temperaturas: este es el pronóstico del tiempo para este miércoles

"Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado en amplios sectores de las regiones Pacífica, centro-sur del Caribe y la Andina, con precipitaciones entre moderadas y localmente fuertes en algunos casos. Asimismo, se espera nubosidad y lluvias ligeras dispersas en sectores de las regiones Amazonía y Orinoquía", dijo el Ideam.

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A pesar de las condiciones de nubosidad y la probabilidad de lluvias, la entidad reitera que el país está atravesando condiciones favorables para reportar temperaturas por encima de los promedios habituales para septiembre, especialmente en el norte de la región Caribe, el centro y sur de la región Andina, el occidente de la Amazonía y toda la Orinoquía.

Además, en los lugares en los que las altas temperaturas estén acompañadas de una alta humedad atmosférica, la sensación térmica también será elevada. Sobre este punto, se encuentran en alerta roja para las horas de la tarde las regiones Andina, Pacífica y Amazonía.

Pronóstico del tiempo para Bogotá y el resto del país

En cuanto al pronóstico del tiempo para Bogotá, "para la mañana, se espera cielo parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. En la tarde, se prevé nubosidad variable, con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas, especialmente en el costado occidental y norte de la ciudad", señaló el Ideam.

Estas condiciones se mantendrían hacia las horas de la noche, cuando se espera que haya cielo nublado y probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas para varios sectores. La temperatura máxima durante el día será de 21 °C.

Hacia el norte del país, en la región Caribe, se esperan condiciones secas y poca nubosidad, de acuerdo con el Ideam, especialmente en La Guajira. En Córdoba, al sur de la región, podrían presentarse lloviznas, así como en Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Atlántico.

Para la región Pacífica, "se esperan lluvias entre ligeras y moderadas en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Los mayores acumulados se concentrarán en el centro y sur del Chocó y en sectores orientales de Cauca y Valle del Cauca, especialmente en áreas cercanas al litoral Pacífico".

En la región Andina, las principales lluvias se concentrarían en Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, el occidente de Tolima, el occidente de Huila, Norte de Santander, norte de Boyacá y occidente de Cundinamarca. Las lluvias estarían entre ligeras y moderadas.

Mientras tanto, en la Orinoquía "se prevén lloviznas y lluvias ligeras en los departamentos de Vichada, occidente de Casanare, Meta y Guainía. Los mayores acumulados se podrían presentar en Vichada y Guainía".

En la Amazonía podrían presentarse lluvias moderadas en los departamentos de Caquetá y Putumayo, aunque también se verían afectados algunos sectores de Vaupés, Guaviare y Amazonas.

Finalmente, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina habrá cielo nublado, por lo que podrían presentarse lluvias entre moderadas y fuertes. Además, la entidad seguirá haciendo seguimiento a la temporada ciclónica de 2026, que no ha registrado afectaciones importantes para Colombia hasta ahora.

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