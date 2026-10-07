Lo que está en juego al transformar Orinoquía en una “despensa agrícola mundial”

El gobierno de Abelardo de la Espriella quiere transformar a la Orinoquía en una “despensa agrícola mundial”, como sucedió con Mato Grosso y el Cerrado en Brasil. Su transformación se ha acelerado en la última década, dejando réditos económicos, pero los científicos y organizaciones que la han estudiado creen que antes de apurar el paso hay que caminar con prudencia para no cometer los errores ambientales del país vecino y del pasado.