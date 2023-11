¿Lo sintió? Temblor con 4.1 de magnitud en Santander

Imagen de referencia. Acorde a información del SGC, los municipios cercanos al epicentro son Girón, a 30 km, y San Vicente de Chucurí, a 18 km. Foto: El Espectador - José Vargas

Durante la mañana de este miércoles 8 de noviembre, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un temblor de magnitud 4.1 y profundidad de 121 kilómetros, con epicentro en el municipio de Betulia, Santander.

Acorde a información del SGC, los municipios cercanos al epicentro fueron Girón, a 30 km, y San Vicente de Chucurí, a 18 km.

Además, de acuerdo con el mapa de intensidad sísmica del SGC que mide la distribución y severidad del temblor, el evento presentado en Betulia tuvo una clasificación de 4. Eso significa que se sintió ampliamente por “muchas personas al interior de edificaciones y pocas afuera. Las ventanas, puertas y platos vibraron”, según el SGC. Hasta ahora no se han reportado personas heridas o infraestructuras comprometidas.

En Colombia, según el Servicio Geológico Colombia (SGC) puede llegar a temblar 80 veces al día (la mayoría de estos sismos son imperceptibles para las personas). Solo entre el 27 de octubre a las 12:00 a.m. al 2 de noviembre a las 11:59 p.m., se registraron 603 sismos.

“En este periodo, se destaca el que ocurrió en Los Santos, Santander, el 30 de octubre, de magnitud 4.5, a las 6:44 de la mañana. Otro ocurrió en Santa Rosa, Cauca, el 1 de noviembre de magnitud 3.6 a las 10:28 de la mañana. Colombia es un país sísmicamente muy activo, pero la mayoría son imperceptibles para las personas”, indicó el SGC.

Pero, ¿está temblando más que está temblando más que antes? Como lo desmintió recientemente el geólogo Julio Fierro, el director del SGC a El Espectador: “no, no está temblando más que antes. Tenemos, por un lado, cada vez más estaciones, es decir, sensores, para detectar los sismos. Tenemos, además, como sociedad, una mayor interacción ahora. Entonces si un sismo se siente en La Guajira y no se siente aquí, pues en las redes se sabe que está temblando en La Guajira y eso también puede generar una información que cada quien puede procesar de una manera diferente. Por eso, a veces dicen que está temblando en determinado punto, pero no lo sienten. Y, por otro lado, también tenemos mayor interacción informativa.”

