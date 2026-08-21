Más de 150 bomberos intentan controlar incendio forestal en Coello (Tolima)

Incendio Tolima. Foto: Cortolima

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los incendios en Tolima no dan tregua. La principal conflagración, en la mañana de este viernes, se registra en el corregimiento de Gualanday, municipio de Coello, en el que las llamas afectan la vegetación, así como predios de la zona.

En el sitio trabajan 150 bomberos de los cuerpos de Suárez, Armero Guayabal, Villahermosa, Líbano, Rovira, Chaparral, Carmen de Apicalá, Coyaima, Coello, Espinal, Fresno e Ibagué.

Además, según informó el ministro de Interior, Rodrigo Lara, al sitio se desplazó “el Grupo Táctico de Bomberos Forestales de Riosucio y la Fuerza de Tarea de Incendios Forestales de Boyacá y Girardot. Además, se movilizan 90 bomberos más de los Grupos Tácticos de Jamundí, Tuluá, Oriente Antioqueño, Oficiales de Bogotá y una fuerza de tarea del Huila”.

En contexto: Incendios en Tolima dejan 8.500 hectáreas afectadas: seis conflagraciones siguen activas.

El ministro Lara dio más detalles de la atención de las emergencias en el departamento. El funcionario señaló que la situación en varios municipios presenta varios desafíos, por ejemplo, en Carmen de Apicalá y Suárez, el terreno dificulta el acceso, por lo que se cuenta con apoyo aéreo de la Policía y la UNGRD. Por su parte, en Chaparral y Ortega las operaciones continúan en curso, y en Coyaima, aunque se logró proteger las viviendas, persiste el riesgo de que el fuego se extienda hacia Chaparral. Por otra parte, en San Luis la conflagración se encuentra cerca de la Escuela CENOP de la Policía, causando afectación a la flora y fauna.

Por su parte, el ministro compartió la tabla de los municipios en los que se están atendiendo incendios en Colombia, de los cuales 10 se concentran en Tolima, 10 en Cundinamarca, 1 en Magdalena y 1 en el Valle del Cauca.

De acuerdo con el más reciente informe de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), en el departamento hay 16 incendios activos. En total, los incendios, según las cifras más recientes de la corporación, dejan más de 8.500 hectáreas afectadas en 16 municipios de Tolima.

Uno de los puntos en los que es enfática Alfonso es que la mayoría de los incendios registrados en el departamento son provocados. “Queremos recordar que a finales de mayo de este año se emitió una resolución en la que se prohíben las quemas controladas. Además, hay que señalar que provocar un incendio es considerado como un delito en el código penal”, señaló la directora de Cortolima a principios de semana.

Lo cierto es que la situación llevó a la Gobernación del Tolima a declarar la calamidad pública el pasado 14 de agosto, con la que se busca movilizar recursos y acciones para atender la emergencia y atender a la población afectada.

“A la emergencia se le sumaron las afectaciones registradas por el sismo, en la que también resultaron afectadas viviendas, escuelas y otro tipo de infraestructura. Por eso, se recurrió a esta medida para garantizar la atención y poder movilizar apoyos como carrotanques, rastrillos, entre otros apoyos logísticos”, sostiene Alonso.

La funcionaria advirtió que la respuesta a la emergencia evidenció limitaciones operativas, por lo que se planteó la necesidad de gestionar ante el Gobierno nacional equipos y recursos que permitan fortalecer la atención de incendios forestales durante los próximos meses.

Por su parte, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, hizo un llamado a través de su cuenta de X para “evitar quemas controladas o fogatas, ya que el fuego puede salirse de control y propagarse rápidamente. Así como a no arrojar colillas de cigarrillo, botellas de vidrio o fósforos encendidos en las montañas. Los matorrales, arbustos y material vegetal secos son muy propensos a quemarse ante la consolidación del fenómeno de El Niño”.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜