Mientras Jamaica amanece sin luz y evalúa los daños, Melissa llega a Cuba

Tras su paso por Jamaica, el poderoso huracán Melissa avanza hacia el noreste dejando a su paso inundaciones y fuertes marejadas en el Caribe. A las 5:00 a. m. (hora del este de EE. UU.) de este 29 de octubre, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) confirmó que el sistema, ahora de categoría 3, se encuentra sobre el oriente de Cuba, con vientos sostenidos de 185 km/h y ráfagas aún más intensas.

Según el más reciente boletín del NHC, el centro del huracán fue localizado a unos 95 kilómetros al oeste de Guantánamo y 370 kilómetros al sur del centro de las Bahamas. Melissa se desplaza hacia el noreste a una velocidad de 19 km/h, y se espera que mantenga este rumbo en los próximos días, cruzando el oriente cubano durante la mañana de este miércoles, para luego internarse sobre el sureste o centro de las Bahamas y aproximarse a las cercanías de Bermudas entre el jueves y la noche del mismo día.

Tras alcanzar la categoría 5 con vientos de más de 250 km/h sobre Jamaica, Melissa se degradó a categoría 3, pero continúa siendo un huracán mayor en la escala Saffir-Simpson. El sistema, advierte el NHC, mantiene vientos sostenidos de 185 km/h y rachas superiores. Los vientos huracanados se extienden hasta 45 kilómetros del centro, mientras que los de tormenta tropical alcanzan un radio de 295 kilómetros. En Guantánamo Bay, Cuba, se registraron ráfagas de hasta 120 km/h, evidenciando la intensidad del fenómeno.

En Jamaica, Melissa dejó acumulados de lluvia de entre 300 y 600 milímetros, con zonas montañosas que superaron los 750 milímetros, provocando inundaciones generalizadas y deslizamientos de tierra. En Cuba oriental, se esperan entre 250 y 500 milímetros de precipitación, con máximos locales de hasta 635 milímetros en áreas montañosas.

En el sureste de las Bahamas, se prevén acumulados de 125 a 250 milímetros, mientras que en Turcas y Caicos podrían caer entre 25 y 75 milímetros. Para Haití y el sur de la Hispaniola, se esperan lluvias adicionales de 50 a 150 milímetros, con totales locales que podrían acercarse al metro de precipitación acumulada desde el inicio del evento.

El huracán genera una marejada ciclónica de entre 2,4 y 3,6 metros sobre la costa suroriental de Cuba, acompañada de olas destructivas. En el sureste de las Bahamas, el nivel del mar podría elevarse entre 1,5 y 2,4 metros, y en las Turcas y Caicos entre 0,6 y 1,2 metros. Además, el fuerte oleaje seguirá afectando a Jamaica, Cuba, Haití y las Islas Caimán, extendiéndose hacia las Bahamas y Bermudas durante los próximos días.

El Centro Nacional de Huracanes advirtió que las condiciones de resaca y corrientes marinas peligrosas continuarán generando un alto riesgo costero en gran parte del Caribe occidental.

En Jamaica amanecen sin luz

Del paso de Melissa por Jamaica todavía no hay balances claros. Las autoridades no han entregado cifras oficiales sobre daños ni víctimas, aunque reportes preliminares señalan amplios cortes de energía y afectaciones en las comunicaciones en gran parte de la isla. Se estima que cerca de medio millón de personas evacuaron hacia zonas más seguras.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) coordina una operación marítima desde Barbados, que transporta suministros esenciales de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el propio PMA. “También está previsto el envío de unos 2.000 kits de ayuda humanitaria una vez que se reabran los aeropuertos y las condiciones meteorológicas permitan los vuelos”, señaló el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric. En colaboración con la Agencia Caribeña de Gestión de Emergencias en Caso de Desastre (CDEMA) y un centro de ayuda conjunto establecido en Barbados con apoyo de la Unión Europea y Canadá, añadió Dujarric.

Equipos de rescate y organismos humanitarios han sido desplegados especialmente en el sur y el oeste de la isla, donde los vientos y las lluvias fueron más intensos. El Gobierno jamaiquino ha solicitado apoyo internacional para restablecer el servicio eléctrico y garantizar el suministro de agua potable, interrumpido en varias comunidades.

