Minambiente publica borrador de resolución para añadir baterías a la generación de energía

"La iniciativa cumple el compromiso anunciado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, durante su intervención en el debate de control político en el Senado de la República sobre el abastecimiento…

El Ministerio de Ambiente publicó el borrador de una resolución con la que busca flexibilizar los requisitos para que proyectos de generación y transmisión de energía eléctrica incluyan baterías. La propuesta se enmarca en las medidas que anunció la entidad para preparar al país frente a los efectos del fenómeno de El Niño.

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"La iniciativa cumple el compromiso anunciado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, durante su intervención en el debate de control político en el Senado de la República sobre el abastecimiento de gas y los posibles efectos del fenómeno de El Niño. En ese escenario, el ministro planteó la necesidad de avanzar en medidas que permitan aprovechar la capacidad de almacenamiento de energía y fortalecer la respuesta del sistema eléctrico ante escenarios de menor disponibilidad hídrica y mayores presiones sobre la generación", dijo el Minambiente en un comunicado.

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De acuerdo con la información compartida por la entidad, la resolución permitiría que los proveedores de energía puedan incorporar sistemas de almacenamiento de energía eléctrica con baterías (SAEB) a sus proyectos sin realizar la modificación de la licencia ambiental, que hoy es un requisito para incluir dichos sistemas.

Las baterías deberán instalarse dentro de las áreas de intervención autorizadas en la licencia ambiental vigente del proyecto y la resolución también incluye que pueda hacerse su reposición, reubicación, adecuación, repotenciación y operación. La medida, además, no dice que se trate de una posibilidad únicamente para proyectos de energías renovables, como la solar, sino que está abierta a todas las formas de generación de energía, incluyendo las térmicas de gas y carbón.

"las actividades incluidas en el nuevo subnumeral podrían ejecutarse sin adelantar el trámite de modificación de la licencia ambiental, siempre que cumplan las condiciones establecidas y se mantengan dentro del área de intervención autorizada. Esto no significa que cualquier instalación de baterías quede automáticamente exenta del trámite. La aplicación de esta disposición estaría sujeta al cumplimiento integral de los requisitos previstos en la normativa vigente", señala la entidad en un documento explicativo sobre el borrador de resolución.

En Colombia, la mayoría de la energía que llega a los hogares se produce a través de las hidroeléctricas, que aprovechan el agua de los embalses para mover turbinas. Sin embargo, durante los períodos de sequía, el agua en los embalses disminuye y, con esto, la capacidad de generación disponible.

Como hemos contado en El Espectador, el Ideam prevé que durante diciembre de 2026 y enero de 2027 se presente el pico más alto de efectos del fenómeno de El Niño que atraviesa Colombia, por lo que se espera que sea la temporada en la que más se reduzcan las lluvias en el marco de este fenómeno meteorológico.

"La gestión ambiental de las baterías y de los demás aparatos eléctricos y electrónicos que forman parte de los SAEB deberá ajustarse a la normativa ambiental vigente. El proyecto establece que esta gestión estará bajo el seguimiento y control de las autoridades ambientales competentes", explicó la entidad. Es decir, los proyectos que incorporen baterías deberán alinearse con las normas vigentes de reciclaje y disposición final que hay en el país.

El proyecto de resolución estará abierto a comentarios de la ciudadanía en la página web del Ministerio de Ambiente y se espera que se publique una versión definitiva durante las próximas semanas.

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