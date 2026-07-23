Minenergía pide promover el teletrabajo durante mantenimiento a regasificadora de Cartagena

El mantenimiento está programado para entre el próximo 30 de julio y 3 de agosto, aunque se puede extender. Foto: Minenergía

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El Ministerio de Minas y Energía pidió a los ministerios de Educación y del Trabajo que, mientras se hacen reparaciones a la regasificadora de Cartagena, durante casi una semana, promuevan las jornadas de estudio y de trabajo desde casa. El mantenimiento está programado para entre el próximo 30 de julio y 3 de agosto, pero puede extenderse hasta el 6 de agosto, en caso de alguna contingencia.

La solicitud, enviada a las carteras través de dos oficios, busca que en esos días disminuya la demanda de energía eléctrica y de gas natural del país. De acuerdo con el Minenergía, durante el mantenimiento no se contará con suministro de gas natural importado para las plantas térmicas Tebsa, Termocandelaria, Flores y Barranquilla, lo cual se traduce en una indisponibilidad del 76,6 % de la capacidad del área Caribe.

“El área Caribe 2 está conformada por los circuitos que abastecen el servicio público de energía eléctrica de los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico y Bolívar”, se lee en el documento. También comprende las subáreas Córdoba–Sucre y Cerromatoso.

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En concreto, la petición del Minenergía al Mineducación y al Mintrabajo es que expidan una circular o una directiva ministerial dirigida, respectivamente, a las secretarías de educación, a establecimientos educativos oficiales y privados y a las universidades, así como a empleadores públicos y privados del país. La idea es que los insten a realizar jornadas académicas virtuales y a implementar el teletrabajo.

Puntualmente, el Minenergía solicitó al Ministerio de Educación que imparta recomendaciones sobre el uso racional y eficiente de la energía, como ajustar la temperatura de consigna de los sistemas de aire acondicionado y privilegiar la ventilación natural; concentrar las actividades en el menor número de aulas; apagar equipos de cómputo, laboratorios y salas especializadas que no estén en uso; y aplazar, en la medida de lo posible, las actividades de alto consumo.

Entre sus argumentos, el Ministerio de Energía indicó que las actividades de los sectores de servicios, comercio y educación demandan, en promedio, 20 gigavatios-hora al día de energía eléctrica, lo cual equivale a cerca del 10 % de la demanda diaria del Sistema Interconectado Nacional. “Se trata, por tanto, de un bloque de demanda cuya gestión resulta materialmente significativa”, se lee en los oficios. “La gestión de la demanda es, en este contexto, la medida menos costosa y de más rápida implementación frente al racionamiento”.

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Ambos ministerios deberán informar, a más tardar el 27 de julio de 2026, sobre las medidas que adoptarán y su alcance, para así incluirlas en el balance de abastecimiento y en las proyecciones de demanda de energía.

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