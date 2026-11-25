El nacimiento de una cría de guacamaya de Spix en el zoológico de Sao Paulo ha generado emoción, pues se trata de una especie endémica de Brasil que está extinta en la naturaleza. En otras palabras, esta ave (Cyanopsitta spixii) ya no se encuentra en estado silvestre. Luego de semanas de espera, los cuidadores del zoológico observaron por primera vez a esta pequeña hembra, a la cual denominaron "Hope", que traduce "Esperanza".

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“Tuvimos que esperar dos años a que se formaran las primeras parejas y luego ver si tenían comportamiento reproductivo”, dijo a El País Fernanda Guida, bióloga encargada de las aves del zoológico “El año pasado tuvimos dos parejas y 38 huevos, pero ningún nacimiento”. Las dificultades para reproducir a este animal se relacionan, en su mayoría, con el alto grado de parentesco entre los individuos.

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Para el caso de Hope, los cuidadores tuvieron que realizar un proceso de incubación artificial a más de 37 °C. Pero luego de 26 días, el huevo no eclosionaba, a pesar de que ya le había llegado la hora. Dos días después, los especialistas decidieron intervenir y romper el cascarón. "Estaba intentando nacer sin conseguirlo. Necesitaba ayuda. Estaba mal acomodada”, contó Guida.

El logro se alcanzó en el marco de un programa de cría y conservación que busca recuperar las poblaciones de la guacamaya, de la cual quedan muy pocos individuos en cautiverio en el mundo, alrededor de 300. A través de un registro genealógico, los expertos saben cuáles están emparentados y definen las parejas para su reproducción.

Estas aves, retratadas en la famosa película animada "Río", son originarias de la región de la Caatinga, en el noreste de Brasil. Sin embargo, la especie, descubierta en en 1819 por el naturalista alemán Johann Baptist von Spix, ha desaparecido de esos ecosistemas de sabana tropical, principalmente debido a la deforestación y la caza furtiva. El tráfico ilegal de aves silvestres es, de hecho, uno de los asuntos que aborda la película.

"La belleza, que debería ser motivo de admiración, se ha convertido en una sentencia de muerte. Cuanto más rara era una ave, más valiosa se volvía para ciertos coleccionistas. Y cuanto más valiosa era, mayor era el incentivo para extraerla de su hábitat natural", explica el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad de Brasil, que además recuerda el último intento de reproducir a la especie en la naturaleza.

En 1995, una hembra que vivía en cautiverio fue liberada, con la esperanza de que formara pareja con el último macho de Spix en estado salvaje sobre el que se tenía registro. Sin embargo, la hembra desapareció poco después. "Nunca más se la volvió a encontrar. La hipótesis es que murió tras chocar con cables de alta tensión". El macho permaneció solo", indica el instituto.

De acuerdo con la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), otras de las amenazas a las que se ha enfrentado este animal son la ganadería, las especies invasoras y problemáticas, genes y enfermedades, la agricultura y acuicultura, entre otras.

El zoológico de Sao Paulo, en particular, cuenta con un recinto destinado exclusivamente a la conservación y reproducción de esta especie. A los cuidadores los motiva, especialmente, que Hope haya nacido hembra, pues la mayoría de ejemplares del centro son machos. "Esta primera eclosión fue un hito muy importante para la conservación de la guacamaya de Spix", afirmó Guida. "Nos queda un largo camino por recorrer, pero esperamos que esté lleno de éxitos".

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