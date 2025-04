Negociaciones de la COP30 en Brasil serían “cuesta arriba” por causa de Trump

André Correa do Lago, presidente de la COP30. Foto: EFE - CLEMENS BILAN

Faltan menos de seis meses para la COP30, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se llevará a cabo en Belém do Pará, en Brasil.

Allí se espera que los países que hacen parte del Acuerdo de París den a conocer la actualización de sus metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, con el fin de mitigar el cambio climático. Sin embargo, es posible que la conferencia esté marcada por el papel que tenga Estados Unidos.

Durante la COP29, que se realizó en Azerbaiyán en 2024, se especulaba que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos desde el 20 de enero de 2025, retiraría al país del Acuerdo de París, como lo hizo durante su primer período presidencial.

La decisión llegó un día después de tomar posesión del cargo, el 21 de enero. A pesar de que es un proceso que puede tardar más de un año, ya está en duda que tipo de participación va a tener Estados Unidos en la COP30.

André Correa do Lago, diplomático brasileño y presidente la conferencia, dijo ayer durante un evento en Nueva York que “será una batalla un poco cuesta arriba”, refiriéndose a las negociaciones que tendrán lugar en su país.

Correa explicó que buscarán darle un enfoque práctico a la COP y no tan centrado en las negociaciones formales. “Queremos ser una COP de soluciones, una COP de acción, y no tanto una COP en la que se negocien documentos que no se sabe si se implementarán”, según escribió el medio británico The Guardian.

Pero, el diplomático también reconoció que la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París también puede ser una piedra en el zapato para uno de los puntos claves: la actualización de las metas climáticas.

El presidente de la COP30 aseguró que se ha comunicado con delegaciones de países que se preguntan cómo van a convencer a sus ciudadanos y empresas de recortar las emisiones de gases de efecto invernadero si uno de los países que más las genera, y el de mayores ingresos en el mundo, no lo va a hacer.

Durante el evento se manifestaron las preocupaciones de varios funcionarios de Naciones Unidas y delegaciones de países, incluida Gina McCarthy, asesora del expresidente Joe Biden, sobre las posturas de Donald Trump frente al cambio climático, quien ha negado la existencia de esta problemática.

