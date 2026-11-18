Y aunque todo eso puede tener algo de verdad, los cactus no son invencibles. Una nueva investigación liderada por académicos de la Universidad de Arizona y la Universidad del Sur de Florida y publicada esta semana en Nature, referencia de la mejor…

Es posible que si usted tiene que pensar en una planta fuerte que crea que lo resiste casi todo, piense en el cactus. Nos han enseñado toda la vida, desde el salón de clase, que el cactus está adaptado para vivir en los ambientes más secos posibles. Incluso su apariencia da una idea de rudeza.

Y aunque todo eso puede tener algo de verdad, los cactus no son invencibles. Una nueva investigación liderada por académicos de la Universidad de Arizona y la Universidad del Sur de Florida y publicada esta semana en Nature, referencia de la mejor ciencia del mundo, revela que los cactus pueden estar en riesgo por el aumento de las sequías extremas y las temperaturas. El grupo reunió 648.316 registros de presencia de cactus y analizó 993 especies.

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Con esa información construyeron modelos para estimar cómo podrían cambiar las zonas con condiciones climáticas adecuadas para estas plantas en distintos escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero. Los científicos descubrieron que más de una cuarta parte de las especies de cactus analizadas podrían perder al menos el 80 % de su hábitat adecuado para finales de siglo. La disminución proyectada de la diversidad podría ser especialmente grave en importantes puntos críticos de biodiversidad de cactus como Chile, Perú y el noreste de Brasil, dicen los investigadores.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores hicieron una comparación. Primero calcularon cómo podrían cambiar las zonas donde viven los cactus teniendo en cuenta las condiciones habituales de temperatura y lluvia. Después repitieron el ejercicio, pero esta vez incluyeron las sequías más severas y el aumento de las temperaturas que las acompaña. "Durante décadas, nos hemos basado en la temperatura y la precipitación promedio para comprender cómo afectará el cambio climático a las especies y cuáles probablemente sobrevivirán", afirmó, citado en una nota de prensa, Brian Enquist, profesor de ecología vegetal en la Universidad de Alberta y autor principal del estudio, "pero los organismos no solo experimentan promedios. Deben sobrevivir a los extremos. Nuestro estudio demuestra que tener en cuenta estos extremos puede cambiar radicalmente nuestra forma de evaluar el futuro".

Cuando no se consideraron estos extremos, los modelos calculaban que entre el 1 % y el 15 % de las especies podrían perder más del 80 % de las zonas con condiciones adecuadas para vivir. Pero cuando se incluyeron las sequías severas, esa proporción aumentó hasta el 25-35 %. Entre una cuarta parte y una tercera parte de las especies analizadas podrían quedarse con menos de una quinta parte del territorio que hoy tendría condiciones climáticas apropiadas.

"El cambio climático hace que los eventos extremos sean más frecuentes, pero estos eventos generalmente se excluyen de las predicciones a gran escala", afirmó, citado en la misma nota de prensa, otro autor principal del estudio, Michiel Pillet, quien realizó este trabajo como parte de su tesis doctoral en la Universidad de Alberta y ahora es investigador postdoctoral en la Universidad del Sur de Florida (USF). "Para este estudio, integramos proyecciones de sequía severa en modelos, lo cual es bastante novedoso, y extrapolamos esos datos a gran escala con una familia de plantas adaptada a condiciones de sequía. Nuestros hallazgos indican que estas adaptaciones podrían no ser suficientes en un futuro con sequías más prolongadas e intensas".

Los científicos también tuvieron en cuenta que los cactus no pueden trasladarse fácilmente de un lugar a otro. Si las condiciones de una región dejan de ser favorables, una especie necesitaría encontrar otro sitio donde establecerse. Pero ¿qué pasa si no puede llegar hasta allí? En ese escenario, cuando los modelos limitaron por completo la posibilidad de desplazamiento, entre el 84 % y el 85 % de las especies podrían perder parte de sus áreas adecuadas.

La investigación contó con la colaboración de un grupo de científicos de todo el continente americano, incluyendo Chile, Perú, México y Cuba, y de instituciones como el Jardín Botánico del Desierto, Conservation International y el Grupo de Especialistas en Cactus y Plantas Suculentas de la UICN. El estudio se complementó con datos adicionales de iNaturalist. "Lo que observamos sobre el terreno son algunas poblaciones de cactus que ya están experimentando reducciones en su hábitat y se encuentran al borde de la extinción debido a esta combinación de cambio climático y eventos extremos", afirmó Pablo Guerrero, profesor de botánica de la Universidad de Concepción en Chile y coautor del estudio.

"Los datos y los modelos nos permiten revelar la magnitud de este sorprendente fenómeno a escala geográfica y, con suerte, orientar la forma en que procedemos para conservar y proteger lo que podamos", agregó Guerrero.

"Si bien estas previsiones corresponden a finales de siglo, es importante señalar que ya estamos viendo impactos que limitan la distribución de las plantas", afirmó Pillet. "Nuestros resultados servirán de base para las evaluaciones actualizadas de conservación de la Lista Roja de la UICN, y prevemos que el panorama para los cactus será desalentador, especialmente si se tienen en cuenta las amenazas constantes de destrucción del hábitat y recolección ilegal".



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