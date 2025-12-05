No deje la sombrilla: este es el pronóstico del tiempo del Ideam para este viernes

Imagen de referencia. El Ideam no descarta que puedan presentarse lluvias ligeras en horas de la tarde y la noche en Bogotá. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Aunque con algunas lluvias, las últimas horas en el país se han caracterizado por el tiempo seco. Esas condiciones se mantendrán en parte importante del país, aunque podrían variar en otras.

Así lo dio a conocer el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) en su pronóstico del tiempo para este viernes 5 de diciembre.

“Para el día de hoy se prevén condiciones nubosas y la presencia de lluvias, particularmente sectores de las regiones Pacífica, norte de la Andina, sur de la Caribe y oriente de la Amazonia y Orinoquia. En el resto del país se espera cielo parcial a ligeramente cubierto con condiciones secas”, señaló la entidad en un comunicado.

Pronóstico del tiempo para Bogotá

El Ideam prevé que durante la mañana la ciudad presente condiciones secas, aunque con nubosidad. Eso haría que para el mediodía se presenten algunas lluvias ligeras en localidades como Suba y Engativá.

Hacia la tarde, se espera que continúe el aumento de la nubosidad y con este la probabilidad de lluvias para Fontibón, Santa Fe, La Candelaria, Kennedy, Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Usme. Además, la entidad no descarta que puedan presentarse lluvias en otras partes de la ciudad.

“Durante la noche se anticipan condiciones de nubosidad variada, con lluvias ligeras o lloviznas intermitentes en diversos sectores de la ciudad, especialmente en el sur, sobre las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Bosa y Kennedy”, explicó el Ideam.

Pronóstico del tiempo para las principales ciudades del país

Para Medellín, capital del Antioquia, el Ideam espera que se presenten condiciones de alta nubosidad y, por lo tanto, probabilidad de lluvias ligeras y moderadas hacia la tarde y la noche. La temperatura máxima esperada es de 27 °C.

Mientras tanto, en Cali se espera que gran parte del día sea mayormente nublado. Las lluvias serán ocasionales hacia la tarde y la noche, con una temperatura máxima esperada de 26 °C.

Hacia el Caribe, Barranquilla presentará un día con nubosidad ligera o parcial y predominio de tiempo seco. La temperatura alcanzaría los 33 °C. Para Cartagena se esperan condiciones y temperatura similares.

En Bucaramanga, el Ideam prevé un día con cielo entre parcial y mayormente nublado, por lo que podrían presentarse lluvias hacia la tarde y la noche. La temperatura máxima esperada es de 23 °C.

Finalmente, para Tunja se esperan condiciones similares a las de Bucaramanga, con cielo parcial a mayormente nublado y probabilidad de lluvias hacia la segunda mitad del día. La temperatura llegaría a los 20 °C.

Para el resto del país, se espera que las principales lluvias se presenten “en sectores de los departamentos de Vichada, Guainía, Vaupés, Amazonas, piedemonte llanero y amazónico, occidente de Cauca, Valle del Cauca y Choco, sur de Bolívar y Córdoba, Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda, Cundinamarca y Boyacá”, dijo la entidad.

Hacia las zonas marítimas del país, se esperan lluvias al suroccidente del mar Caribe, al norte del Pacífico. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera tiempo seco y nubosidad ligera.

