No salga sin sombrilla: este es el pronóstico del tiempo para este fin de semana festivo

Se prevén lluvias en varias partes del país. Principalmente en las regiones Orinoquía y Amazonía. Foto: El Espectador - Nelson Sierra Gutiérrez

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó el pronóstico del tiempo para este fin de semana, incluido el viernes festivo, en Colombia. De acuerdo con la entidad, el paso de la Onda Tropical No. 34 favorecerá el incremento de las lluvias.

Este incremento ocurriría desde el viernes, principalmente en el oriente del país, pero luego abarcará también el centro y el occidente. “Las lluvias más intensas se prevén el 7 de agosto en la Orinoquía y Amazonía; el 8 de agosto en las regiones Andina y Pacífica; y el 9 de agosto en amplios sectores de la región Caribe”, dijo la entidad en el comunicado.

En contraste, varias zonas del Caribe continúan en alerta por los índices de calor, incluyendo Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba y el norte de La Guajira. Asimismo, la entidad recomienda mantener el monitoreo por los niveles bajos en las cuencas media y alta de los ríos Magdalena y Cauca.

“En Bogotá predominará el cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias ligeras en sectores del occidente durante las tardes. Las temperaturas oscilarán entre 9 °C y 11 °C de mínima y entre 18 °C y 20 °C de máxima, con vientos fuertes propios de la temporada", dijo el Ideam.

Pronóstico del tiempo para el viernes 7 de agosto

El Ideam prevé que el viernes 7 de agosto disminuyan las lluvias durante el día en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, pero que se presenten incrementos en la Orinoquía y el norte de la Amazonía. Esto se deberá al ingreso de la Onda Tropical No. 34.

“Se prevén lluvias fuertes con tormentas eléctricas en Vichada, Casanare, Meta, Arauca, Guaviare, Vaupés, Guainía y sectores del Pacífico, especialmente en Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño. En la región Caribe predominarán condiciones secas, con lluvias aisladas en el golfo de Urabá, Córdoba y Bolívar. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan lluvias ocasionales de baja intensidad”, añadió la entidad.

Pronóstico del tiempo para el sábado 8 de agosto

Mientras tanto, el sábado se espera que la Onda Tropical No. 34 avance hacia el interior y occidente del país, favoreciendo el incremento de las lluvias en las regiones Andina, Pacífica y en la zona sur del Caribe. En la Orinoquía y la Amazonía se mantendrán las lluvias.

“Los mayores acumulados se estiman en Antioquia, Santander, occidente de Boyacá, suroriente de Cundinamarca, Eje Cafetero, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. También se prevén lluvias moderadas en Meta, Casanare, Vichada, Guaviare, Caquetá y Amazonas. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina persistirá el tiempo seco”, explicó el Ideam.

Pronóstico del tiempo para el domingo 9 de agosto

Finalmente, para el domingo se espera un día con disminución en las lluvias para la Orinoquía y la Amazonía, tras el paso de la Onda Tropical No. 34, que para este día favorecería el incremento de las lluvias en el Caribe, el norte y occidente de la región Andina y varios sectores de la región Pacífica.

“Los mayores acumulados se concentrarán en La Guajira (sur), Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, el golfo de Urabá, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Eje Cafetero, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En la Amazonía se prevén lluvias dispersas de baja intensidad. El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina continuará con predominio de tiempo seco”, concluyó la entidad.

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