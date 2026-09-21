Estos datos pueden ayudarnos a entender qué viene los próximos meses con los incendios
En Colombia, los incendios tienen una estacionalidad marcada. Un análisis de dos décadas del comportamiento del fuego puede darnos pistas sobre qué regiones pueden estar en riesgo.
🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜
Comentarios
-
Eduardo Sáenz Rovner(7668)•Hace 5 minutos¿Y Petro ya encontró algún supuesto israelí para echarle la culpa "histórica" por los incendios?