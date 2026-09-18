Nubosidad y lluvias aumentarían hoy en el país: este es el pronóstico del Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió su pronóstico del tiempo para este viernes, 18 de septiembre, en el país. En principio, la entidad comunicó que, en horas de la madrugada, predominaron las condiciones nubladas con precipitaciones sobre sectores dispersos del norte y occidente del Pacífico, noroccidente de la región Andina, y centro y oriente de la Orinoquía y la Amazonía. Las lluvias más fuertes, en algunos casos acompañadas de actividad eléctrica asociada, se presentaron en en zonas de Chocó,…

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió su pronóstico del tiempo para este viernes, 18 de septiembre, en el país. En principio, la entidad comunicó que, en horas de la madrugada, predominaron las condiciones nubladas con precipitaciones sobre sectores dispersos del norte y occidente del Pacífico, noroccidente de la región Andina, y centro y oriente de la Orinoquía y la Amazonía. Las lluvias más fuertes, en algunos casos acompañadas de actividad eléctrica asociada, se presentaron en en zonas de Chocó, Bolívar, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Guainía y Amazonas.

Por todo lado, lloviznas y lluvias de menor intensidad de registraron en áreas específicas de Córdoba, Nariño, Vichada y Vaupés. Además, en gran parte del Caribe, incluyendo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, centro y norte de la región Andina, oriente del Pacífico y occidente de la Orinoquía y Amazonía han predominado las condiciones secas con nubosidad dispersa.

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En ese sentido, el instituto indicó que para hoy se espera un incremento relativo en la nubosidad y las lluvias asociadas en el país respecto al pasado jueves. También se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probabilidad de lluvias en amplios sectores del Pacífico, sur y centro del Caribe, norte y occidente de la región Andina, sur y occidente de la Orinoquía, y oriente y centro de la Amazonia.

Por otra parte, se prevén condiciones de tiempo seco en gran parte del extremo norte del Caribe, centro y sur de la región Andina, suroriente del Pacífico y centro de la Orinoquía, se esperan condiciones secas con nubosidad dispersa. El Ideam también pronostica condiciones favorables para que se registren temperaturas superiores a los promedios climatológicos de septiembre en sectores de La Guajira, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila y Casanare.

Dichas condiciones de temperatura, en algunos casos acompañadas de humedad atmosférica importante, podrían propiciar sensaciones térmicas localmente elevadas en horas de la tarde en gran parte de las regiones Caribe, Orinoquía y Pacífica, incluyendo su borde costero, así como la llanura aluvial de parte de la cuenca alta y media del Magdalena.

Pronóstico por regiones

Región Caribe: El Ideam estima cielos entre parcial a mayormente nublados con probabilidad de lluvias de moderadas a localmente fuertes en horas de la tarde y la noche en parte de la Baja Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre y sur de Bolívar. Por otra parte, se esperan condiciones mayormente secas en gran parte de la Alta Guajira.

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: cielos con nubosidad variada y probabilidad de lluvias intermitentes, especialmente en horas de la mañana y la noche.

Región Pacífica: el instituto pronostica una jornada de parcial a mayormente nublada con lluvias moderadas a fuertes, especialmente en horas de la tarde y la noche, en zonas dispersas de Chocó y el occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, con probabilidad de tiempo seco en el suroriente de la región. Por otro lado, en la plataforma marítima del Pacífico, son probables lluvias de moderadas a fuertes en horas de la mañana y la noche.

Región Andina: Luego de una mañana mayormente seca, con cielos de ligera a parcialmente nublados, se prevé un incremento en la nubosidad acompañada de lluvias de moderadas a localmente fuertes en horas de la tarde e inicios de la noche en parte de Santander, Antioquia, Risaralda, Caldas y Quindío. También se esperan cielos de ligera a parcialmente nublados con tiempo seco asociado en gran parte de los departamentos de Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila.

Región Orinoquía: El Ideam pronostica cielos de parcial a mayormente nublados con lluvias de moderadas a localmente fuertes en horas de la tarde y la noche en parte del sur de Vichada, suroccidente de Meta y occidente de Arauca; con predominio de tiempo seco esperado en el centro de Casanare y norte de Meta.

Región Amazonia: Especialmente en horas de la tarde y la noche habría condiciones mayormente nubladas y precipitaciones de moderadas a fuertes en parte de Guainía, Vaupés, Guaviare y Amazonas; con probabilidad de lluvias de menor envergadura en el occidente de Caquetá y Putumayo.

Pronóstico Bogotá

De acuerdo con el Ideam, durante las primeras horas de la mañana de este viernes se presentarían condiciones de nubosidad variada y predominio de condiciones secas en la ciudad. Después incrementaría la nubosidad con tiempo seco, sin descartar lloviznas en sectores de San Cristóbal y Usme.

En la tarde se mantendrán condiciones de tiempo seco, aunque se descartan lloviznas ocasionales en cercanías al suroriente de la ciudad. La temperatura máxima estará cercana a los 20 °C. Finalmente, durante la noche, las condiciones nubladas con predomino de tiempo seco se mantendrían, sin descartar lloviznas al final de la noche en el sur de la ciudad sobre las localidades de Usme y Sumapaz.

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