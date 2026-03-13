Ideam pronostica lluvias en gran parte del país este 13 de marzo: estas son las regiones Foto: El Espectador - Nelson Sierra Gutiérrez

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en su más reciente pronóstico sobre el tiempo, indicó que durante la jornada de la madrugada de este viernes 13 de marzo se presentó abundante nubosidad y precipitaciones en extensas zonas del sur de la Orinoquía y en la región Amazonía.

Asimismo, se han presentado algunas precipitaciones en la parte norte de la región Andina y en sectores de la Pacífica. En cuanto a las lluvias entre moderadas y fuertes, con tormentas eléctricas sectorizadas y altos acumulados de precipitación, se han presentado en Chocó, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Caquetá, Guaviare, Vaupés, Meta y Amazonas.

Las lluvias de menor intensidad, por su parte, se han registrado en Risaralda, Quindío, Huila, Cundinamarca, Casanare, Putumayo, Guainía, sur de Bolívar y Cesar. Y el tiempo seco se registró en Arauca, Vichada, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Sucre y Córdoba.

Finalmente, en el área insular se presentó cielo ligeramente nublado, con predominio de tiempo seco.

🌂 Pronóstico del tiempo 13 de marzo

Para este viernes 13 de marzo, el Ideam indicó que se espera que los mayores acumulados de precipitación, con probabilidad de actividad eléctrica dispersa, se presenten en Putumayo, Caquetá, Huila, Tolima, Vaupés, Amazonas, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Antioquia, Bolívar, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Vichada, Guainía, Meta, Norte de Santander, Caldas, Quindío y Risaralda.

Además, se esperan lluvias en la zona del piedemonte llanero y amazónico. En cuanto a las lloviznas o lluvias ligeras, la entidad aseguró que son posibles en zonas específicas de Córdoba, sur de La Guajira y Arauca.

En gran parte de Magdalena y Atlántico, por el contrario, se esperan condiciones predominantes de tiempo seco. Y para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el pronóstico es de un cielo entre ligero y parcialmente nublado, con probabilidad de lloviznas y lluvias ligeras.

La entidad también informó que está realizando un monitoreo constante en las cuencas de Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Santander, Cundinamarca, Chocó y en la cuenca baja del río Cauca, por las lluvias moderadas a fuertes que han persistido.

🌂 Pronóstico del tiempo en Bogotá

De acuerdo con el Ideam, en la mañana de este viernes 13 de marzo se prevé cielo parcial a mayormente nublado, con predominio de tiempo seco. Durante las horas de la mañana, se prevé cielo entre parcial a mayormente nublado, con predominio de tiempo seco. Sin embargo, no se descarta la probabilidad de lloviznas o lluvias ligeras sobre sectores puntuales de la localidad de Chapinero, Santa Fe y Usaquén.

Para la noche, la entidad dijo que se espera el predominio de tiempo seco en gran parte de la ciudad. No obstante, no se descarta la probabilidad de lloviznas esporádicas en el norte de la ciudad.

Finalmente, en las horas de la madrugada de este sábado 14 de marzo, el Ideam pronostica cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

🌂 Pronóstico del tiempo en otras ciudades

☔ Barranquilla: A lo largo de la jornada se prevé tiempo seco con cielo ligeramente cubierto. (T. máx.: 33 °C).

☔ Cartagena: Durante la jornada se prevé cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. Probables lluvias de moderada intensidad durante la tarde (T. máx.: 32 °C).

☔ Medellín: Se prevé cielo mayormente nublado con probables lluvias entre ligeras a moderadas durante toda la jornada. (T. máx.: 27 °C).

☔ Tunja: Se prevé cielo ligeramente nublado con probables lluvias moderadas durante la jornada de la tarde-noche. (T. máx.: 17 °C).

☔ Bucaramanga: Se prevé cielo mayormente nublado con probables lluvias entre ligeras y moderadas durante toda la jornada. (T. máx.: 27 °C).

☔ Cali: Se prevé cielo mayormente nublado con probables lluvias entre ligeras a moderadas durante toda la jornada. (T. máx.: 29 °C).

🌂 Otras alertas del Ideam

🔥Alertas por incendios: Un total de 57 municipios de las regiones Orinoquía, Caribe y Andina registran algún nivel de alerta. De este total, 10 municipios se encuentran en alerta roja: 6 en Casanare, 2 en La Guajira y 1 en Cesar.

💧Alertas por deslizamientos: En total, 329 municipios se encuentran en algún nivel de alerta en las regiones Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonia. De estos, 38 están en alerta roja, destacándose Cauca con 11 municipios, Chocó y Nariño con 6.

☔Alertas hidrológicas (por áreas hidrológicas): Alertas vigentes por inundaciones y/o crecientes súbitas en las áreas hidrográficas: Magdalena-Cauca: 16 rojas, 3 rojas puntuales, 37 naranjas y 36 amarillas; Pacífico: 3 rojas, 20 naranjas y 10 amarillas; Caribe: 2 rojas, 10 naranjas y 12 amarillas; Amazonas: 5 naranjas y 7 amarillas; Orinoco: 8 amarillas.

🌊Alertas meteomarinas: • Mar Caribe: Se mantiene una alerta naranja por viento y oleaje sobre la parte central, tres alertas amarillas en el resto de la cuenca del Caribe colombiano.

• Pacífico colombiano: Se mantienen tres alertas amarillas por viento y oleaje sobre la cuenca del Pacífico colombiano. Con una alerta amarilla por tiempo lluvioso sobre la parte sur de la cuenca del Pacífico colombiano.

