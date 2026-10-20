Nuevo incendio en Villa de Leyva. Gobernador pide "celeridad en las investigaciones"

Según Amaya, el incendio se presentó en un lugar con una "difícil topografía" y por ese…

"Hace unos minutos fui informado por el alcalde (e) de Villa de Leyva, Nicolás Méndez Figueroa, sobre un incendio forestal que se activó hace cerca de media hora", señaló a las 6:52 p.m. el gobernador de ese departamento , Carlos Amaya.

Este lunes, 19 de octubre, las autoridades del departamento de Boyacá reportaron un nuevo incendio en el municipio de Villa de Leyva. Por el momento se desconoce cuál es su dimensión y qué porción del territorio ha afectado.

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Según Amaya, el incendio se presentó en un lugar con una "difícil topografía" y por ese motivo, agregó, "di instrucciones para el uso de un helicóptero especializado, con personal que tuvo entrenamiento en Chile, que hará presencia en el municipio mañana a primera hora".

En el mensaje, publicado en X, señaló los Bomberos de Villa de Leyva ya están en el lugar, pero "hemos solicitado el apoyo del alcalde de Tunja y de su Cuerpo de Bomberos para fortalecer las labores de control"

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"Les pedimos a las autoridades competentes celeridad en las investigaciones para esclarecer las causas de esta emergencia", agregó, al tiempo que recalcó que las autoridades trabajarán sin descanso para "proteger a la naturaleza".

Medios locales aseguran que ya Bomberos Voluntarios de Tunja desplegó 10 unidades del grupo especializado forestal, además de una unidad de rescate.

¿Qué tan grave fue el anterior incendio?

El incendio que se presentó en septiembre en Villa de Leyva puso en jaque a la comunidad. Habitantes del área rural tuvieron que luchar contra las llamas para poder contener, tal y como resaltó en este texto el periodista Andrés Bermúdez, quien vive en el municipio.

De acuerdo con Parques Nacionales Naturales, aquella vez, ese incendio a más de 1.200 hectáreas afectadas del Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, es decir, un área mayor al principal aeropuerto del país: El Dorado, en Bogotá.

En total, el incendio afectó a más de 1.480 hectáreas.

En desarrollo…

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