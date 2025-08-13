Ola de calor en Europa: todo lo que debe saber

Los meteorólogos advirtieron que las temperaturas superarían los 38 °C en algunos lugares. Foto: AFP - MARCO BERTORELLO

Europa, especialmente en los países del sur, enfrenta una ola de calor sin precedentes que ha provocado numerosos incendios y obligado a miles de personas a evacuar en los últimos días. En algunas regiones, los meteorólogos han advertido que las temperaturas podrían superar los 40 grados Celsius.

Los expertos explican que este calor extremo es consecuencia de “un gran sistema de alta presión que atrae aire cálido y seco hacia el continente” y que podría prolongarse, al menos, en muchas zonas.

Ante esta situación, varios países han puesto en marcha distintas estrategias. En España, por ejemplo, miles de soldados se han unido a los equipos de emergencia para combatir los incendios, de los cuales 14 permanecen activos. Hasta ahora, dos personas han perdido la vida, una en la Comunidad de Madrid y otra en Castilla y León, donde al menos 8.200 personas fueron evacuadas.

Este miércoles 13 de agosto, la Agencia Estatal de Meteorología emitió alertas naranjas de riesgo significativo para 17 comunidades autónomas, previendo temperaturas por encima de los 40 grados Celsius. En áreas rurales de Córdoba, Sevilla y Huelva, se anticipaban temperaturas máximas de hasta 42 grados Celsius.

Grecia también ha sido duramente golpeada por la ola de calor. Las autoridades han movilizado cerca de 5.000 bomberos, 62 aeronaves y varios buques de la Guardia Costera para sofocar las llamas, aunque los fuertes vientos de este miércoles dificultaron las labores.

En Francia, los incendios tampoco han dado tregua. En la región de Aude, al suroeste, el Gobierno informó el pasado domingo de la muerte de una persona y de varias más heridas, entre ellas integrantes del cuerpo de bomberos.

A comienzos de la semana, 80 estaciones meteorológicas batieron récords de temperatura para agosto, y en 58 de ellas se alcanzaron máximas históricas. En Burdeos, por ejemplo, se registraron 41,6 grados Celsius, la cifra más alta en la región. Las alertas rojas se mantenían vigentes este miércoles en el sur del país, donde se preveían hasta 42 grados.

Portugal también ha enfrentado varios incendios activos hasta este miércoles. Las autoridades, a través de sus redes oficiales, solicitaron ayuda a Marruecos para combatirlos. El Servicio de Gestión de Emergencias Copernicus de la Comisión Europea informó que, hasta el martes, más de 8.000 hectáreas en Beiras y Serra da Estrela habían sido arrasadas por el fuego. En Alvalade, en el centro de Lisboa, las temperaturas alcanzaron los 45 grados Celsius.

Para el caso de Italia, el Ministerio de Salud declaró a 16 ciudades, entre ellas Florencia, Roma y Venecia, bajo alerta máxima por calor, lo que indica condiciones peligrosas incluso para personas sanas y activas.

En cuanto a Gran Bretaña, las autoridades esperaban que las temperaturas máximas llegaran a los 34 grados Celsius, particularmente en las partes centrales y del sur de Inglaterra y Gales.

