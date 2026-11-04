ONU advierte que la financiación para enfrentar el cambio climático es insuficiente

Aunque no es la única razón, la intensificación de estos fenómenos tiene una relación estrecha con la aceleración del cambio climático, por el incremento de temperaturas, el incremento del nivel del mar y la degradación de ecosistemas claves para…

El mundo atraviesa fenómenos meteorológicos y desastres climáticos cada vez más extremos, como la avalancha que ocurrió hace pocos meses en la frontera entre Nepal y China, o las fuertes inundaciones que afectaron a gran parte del Caribe colombiano, especialmente en Córdoba, a inicios de 2026.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Aunque no es la única razón, la intensificación de estos fenómenos tiene una relación estrecha con la aceleración del cambio climático, por el incremento de temperaturas, el incremento del nivel del mar y la degradación de ecosistemas claves para protegernos ante desastres como las inundaciones o los ciclones.

Publicidad

La Organización de las Naciones Unidas publicó esta semana el informe que hace seguimiento a las acciones que el mundo está tomando para prepararse ante el cambio climático y revela que no estamos haciendo suficiente para lograr las metas que se han trazado entre cerca de 200 países.

Recuperar los ecosistemas, adaptar a las comunidades que se encuentran en lugares vulnerables (como las zonas costeras) y reducir los costos que implicaría afrontar una catástrofe climática son algunos ejemplos de medidas que se requieren y que no están avanzando al ritmo necesario.

El informe de la ONU revela que la financiación para tomar medidas que nos preparen para afrontar el cambio climático no es suficiente y presenta una brecha demasiado grande entre países de ingresos altos y países de ingresos bajos. Se estima que se necesitan al menos 305.000 millones de dólares anuales en inversiones para la adaptación frente al cambio climático, pero ese dinero no está llegando a los países que más lo necesitan.

"Los flujos internacionales de financiación pública para la adaptación procedentes de los países desarrollados hacia los países en desarrollo se están estancando, lo que pone en duda el Pacto Climático de Glasgow", dice el informe. En ese pacto, los países de mayores ingresos se comprometieron a apoyar esa financiación. A pesar de que no se está logrando, la ONU destaca que la cooperación entre países de menores ingresos está incrementando, ante la ausencia de recursos por parte de los países desarrollados.

En el informe, los autores también recuerdan que los países menos desarrollados y las pequeñas islas tienen una vulnerabilidad adicional frente al cambio climático, pues se encuentran en territorios con mayor potencial de sufrir afectaciones, pero tienen economías más pequeñas, por lo que deben hacer mayores esfuerzos para tomar medidas frente al cambio climático. Aunque estos países reciben donaciones o préstamos con tasas de interés bajas, la cantidad de recursos tampoco está avanzando al ritmo que se necesita.

El reporte, además, señala que "si bien la financiación para la adaptación es esencial para traducir las prioridades de adaptación en acciones, no es suficiente por sí sola". La adaptación frente al cambio climático también requiere del fortalecimiento de las instituciones, que favorezcan la rápida implementación de las medidas y reduzcan el riesgo de perder recursos debido a problemáticas como la corrupción.

Finalmente, la ONU recalca en el informe que las consecuencias del cambio climático ya se están viviendo en muchos países del mundo y que medir correctamente las pérdidas y los daños también es una tarea fundamental, para lograr una correcta atención a los damnificados.

Esta evaluación suele estar enfocada en las pérdidas económicas, pero el informe hace un llamado a que se mejore la evaluación, el seguimiento y la atención de las pérdidas no económicas, que pueden terminar afectando la vida de comunidades que pierden rasgos claves, como lugares sagrados o formas de alimentación, debido a los desastres climáticos.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜