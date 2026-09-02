IDEAM dice que este martes habrá lluvias y temperaturas altas en varias zonas de Colombia Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en su más reciente pronóstico sobre el tiempo señaló que durante la madrugada de este miércoles, 2 de septiembre, se observó abundante nubosidad, con precipitaciones entre moderadas y fuertes en amplios sectores de Córdoba, Sucre, Antioquia, Santander, Boyacá, Norte de Santander, Tolima, Cundinamarca, Casanare, Cauca, Valle del Cauca y en el océano Pacífico.

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También se registraron lluvias de similar intensidad en zonas puntuales del sur de Bolívar, centro y sur de Cesar, Caldas, Risaralda, norte y occidente de Meta y norte y centro de Chocó.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se registraron lluvias entre ligeras y moderadas, las más fuertes en sus aguas adyacentes. De manera aislada y ocasional, se registraron lloviznas y lluvias de menor intensidad en sectores del norte y sur de Huila, oriente de Nariño, oriente y occidente de Caquetá, noroccidente de Putumayo, oriente de Guainía, suroccidente de Amazonas y centro de Vaupés.

En cuanto a Bogotá, predominó el cielo mayormente nublado, con tiempo seco, salvo por lluvias entre ligeras y moderadas en la zona sur.

☔ Pronóstico del tiempo 2 de septiembre

La entidad señaló que los mayores acumulados de precipitación se esperan en sectores del centro y sur de la región Caribe, especialmente durante la noche y madrugada; en el suroccidente y norte de la Orinoquía, en horas de la tarde; y en el norte y occidente de la Amazonía, durante la tarde y noche.

Además, se esperan lluvias importantes en áreas del mar Caribe durante la mañana y madrugada, especialmente en sectores del centro y suroccidente, así como en el océano Pacífico nacional, durante la mañana y madrugada.

En cuanto a las condiciones mayormente secas, se estima que se presenten en zonas del nororiente de la región Caribe, particularmente en el nororiente de La Guajira; centro y sur de la región Andina, especialmente en el centro de Tolima, centro-norte de Boyacá, nororiente de Cundinamarca, centro de Huila, centro-oriente de Cauca y Nariño; y sur de la Amazonía, principalmente en el centro y sur de Amazonas.

Las temperaturas máximas podrían registrar valores por encima de lo normal para la época, principalmente en sectores de La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar y Norte de Santander, así como en los valles interandinos de los ríos Magdalena y Cauca, donde las condiciones favorecerían temperaturas superiores a los promedios climatológicos.

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Estas condiciones, asociadas en algunos casos a altos niveles de humedad, podrían favorecer sensaciones térmicas muy elevadas, con alerta roja durante las horas de la tarde en sectores de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Norte de Santander, Arauca, Guaviare, Guainía, Vaupés, Amazonas y el oriente de Caquetá.

☔ Pronóstico del tiempo en Bogotá

De acuerdo con la entidad, en la mañana de este miércoles predominarán las condiciones secas, con cielo entre parcial y mayormente nublado. Sin embargo, podrían presentarse lloviznas aisladas en el suroriente de la ciudad, especialmente en sectores de San Cristóbal, Usme y Sumapaz.

Para la tarde, se prevé el predominio de condiciones secas en gran parte de la ciudad. Sin embargo, no se descartan lloviznas o lluvias ligeras en sectores de Usme y Sumapaz. La temperatura máxima estimada para Bogotá será cercana a los 19 °C. Durante la noche, se estima predominio de tiempo seco, con cielo parcialmente nublado.

☔ Pronóstico del tiempo en otras ciudades

• Bucaramanga: Predominará el cielo mayormente nublado a cubierto, con lluvias entre ligeras y moderadas durante la tarde y noche. (T. máx.: 28 °C).

• Tunja: Predominará el tiempo seco, con cielo mayormente nublado; sin embargo, no se descartan algunas lloviznas o lluvias ligeras durante la tarde. (T. máx.: 19 °C).

• Medellín: Se prevé cielo mayormente nublado, con lloviznas o lluvias ligeras de carácter intermitente. (T. máx.: 29 °C).

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• Cartagena: Cielo entre parcial y mayormente nublado, con tiempo seco durante gran parte de la jornada. En la tarde son posibles lluvias entre ligeras y moderadas. (T. máx.: 33 °C).

• Barranquilla: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco. Durante la tarde podrían presentarse lluvias entre ligeras y moderadas. (T. máx.: 34 °C).

• Cali: Cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibles lloviznas durante la mañana y lluvias entre ligeras y moderadas al finalizar la tarde y durante la noche. (T. máx.: 31 °C).

• Popayán: Predominará el cielo entre parcial y mayormente nublado, con condiciones mayormente secas. No obstante, son posibles algunas lloviznas o lluvias ligeras y esporádicas durante la tarde. (T. máx.: 28 °C).

☔ Otras alertas del IDEAM

🔥 Alertas por incendios: En total, 182 municipios se encuentran con algún nivel de alerta. Los departamentos que lideran las alertas rojas son Tolima (13 municipios) y Cundinamarca (8 municipios) y, en alerta naranja, están Cundinamarca (26 municipios) y Nariño (18 municipios). En amarillo se encuentran Boyacá (14 municipios) y Nariño (10 municipios).

☔ Alertas por deslizamientos: En total, 262 municipios se encuentran con algún nivel de alerta. Los departamentos que lideran las alertas rojas son Chocó (21 municipios) y Antioquia (17 municipios); en alerta naranja, Antioquia (44 municipios) y Meta (11 municipios); y en amarillo, Antioquia (16 municipios) y Boyacá (10 municipios).

💧Alertas hidrológicas: - Alertas por probabilidad de crecientes súbitas y/o inundaciones: En total, 162 subzonas hidrográficas se encuentran con algún nivel de alerta. El área hidrográfica que lidera las alertas rojas es Caribe, con 13 subzonas hidrográficas. En cuanto al nivel de alerta naranja, el área hidrográfica con mayor predominio es Magdalena Cauca (21 subzonas hidrográficas) y, finalmente, el área hidrográfica Magdalena Cauca lidera las alertas hidrológicas amarillas (18 subzonas hidrográficas).

- Alertas puntuales por inundaciones y/o crecientes súbitas: En total, una subzona hidrográfica lidera las alertas rojas: Magdalena Cauca (1).

- Alertas puntuales por niveles bajos: El área hidrográfica Magdalena Cauca presenta 20 subzonas ante esta condición.

🌊 Alertas Meteomarinas: • Mar Caribe colombiano: Se mantiene la alerta naranja por tiempo lluvioso en el sector suroccidental, mientras que el sector central permanece bajo alerta amarilla por estas mismas condiciones. En el sector oriental continúa la alerta amarilla por viento y oleaje.

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• Océano Pacífico colombiano: La alerta por pleamar permanecerá vigente en toda la cuenca hasta el 4 de septiembre. Asimismo, rige alerta naranja por tiempo lluvioso en toda la cuenca y alerta amarilla por viento y oleaje en los sectores central y sur.

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