El Niño volverá y Colombia debe cambiar cómo entiende la confiabilidad eléctrica

Cada vez que llega El Niño, Colombia vuelve a hacerse la misma pregunta: ¿cómo garantizar la electricidad cuando disminuye el agua de los embalses? Y, casi siempre, vuelve también a la misma respuesta: encender más plantas térmicas. El problema es que el clima está cambiando, el sistema eléctrico también y, sin embargo, nuestra idea de confiabilidad parece haberse quedado atrás.

Prepararnos para el próximo Fenómeno de El Niño no debería significar simplemente tener más térmicas disponibles. Debería significar construir un sistema capaz de enfrentar la variabilidad climática con una combinación más flexible, diversificada y eficiente de recursos. Los datos de XM muestran que la generación con combustibles fósiles aumenta durante los episodios más intensos de El Niño. En 2009-2010, 2015-2016 y 2023-2024 llegó a representar entre 25% y 30% de la generación y luego volvió a disminuir. La respuesta funciona para atravesar la emergencia, pero tiene un costo: cuando dependemos más de las térmicas, también aumentamos nuestra exposición al precio y disponibilidad de los combustibles fósiles, especialmente del gas importado.

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Porcentaje de generación a carbón y gas nacional e importado (2000-2025).

Foto: SEI, Polen y Fundación Ivy

Cada vez que el país enfrenta un Fenómeno de El Niño, la urgencia por atender el corto plazo nos lleva a recurrir cada vez más a los combustibles fósiles, aumentando los costos para el sistema. Esta respuesta de emergencia termina desplazando las decisiones de fondo que permitirían mejorar su desempeño, como diseñar mecanismos de contratación de largo plazo basados en una planeación proactiva, modernizar los esquemas de confiabilidad y firmeza y ajustar las reglas de despacho, entre otras medidas.

En Colombia repetimos el mismo argumento: primero hay que superar el periodo crítico y después se podrán discutir los cambios estructurales. Pero cuando la emergencia termina, esas discusiones vuelven a aplazarse hasta el siguiente Fenómeno de El Niño. Así, una condición recurrente de nuestra hidrología termina convirtiéndose en una excusa recurrente para posponer las decisiones que el sector necesita.

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Esta dinámica revela un problema más profundo: Colombia sigue planeando su sistema eléctrico con una lógica que ya no responde plenamente a los desafíos actuales. La desarticulación entre generación y transmisión, los retrasos en proyectos estratégicos y la dependencia de las térmicas para enfrentar las sequías han limitado la capacidad de anticiparse a una mayor variabilidad climática. Esa lógica tenía sentido hace tres décadas, cuando los combustibles fósiles eran la principal alternativa para respaldar un sistema dominado por la generación hidroeléctrica. Hoy existen más opciones. El desafío es combinarlas y operarlas de manera que el sistema sea confiable frente a un clima cada vez más incierto.

Cambiar la lógica de planeación no significa únicamente cambiar las tecnologías que entran al sistema; también significa cambiar la manera en que se desarrollan los proyectos. El relacionamiento con las comunidades puede ayudar a anticipar riesgos, reducir retrasos y construir legitimidad. En un sistema que necesita diversificarse, la dimensión territorial debe ser parte de la planeación desde el inicio.

Por otro lado, la reducción de costos de las renovables y la abundancia de recursos solares y eólicos en Colombia abren una oportunidad que hace tres décadas no existía: diversificar la matriz sin depender exclusivamente de las térmicas para respaldar la generación hidroeléctrica. Sin embargo, seguimos entendiendo la confiabilidad principalmente desde la capacidad individual de las plantas para garantizar el suministro. Pero una planta no es un sistema. Su disponibilidad puede verse afectada por el abastecimiento y precio del combustible, la edad o el mantenimiento. Por eso, contar con capacidad firme en plantas individuales no necesariamente garantiza un sistema más resiliente frente a sequías, precios volátiles de los combustibles o una mayor variabilidad de la generación.

La confiabilidad es un atributo del sistema, no de una tecnología en particular. Y para garantizarla en un contexto de mayor participación de fuentes renovables variables, es necesario distinguir al menos tres necesidades que hoy tienden a abordarse bajo un mismo concepto: generar señales de inversión para construir la capacidad de generación y transmisión que el país necesita; garantizar que exista energía disponible y a costos razonables durante periodos de baja hidrología; y asegurar la flexibilidad necesaria para operar el sistema en tiempo real frente a una generación más variable. Cada una de estas necesidades requiere mecanismos diferentes. La planeación y los mecanismos de contratación pueden contribuir a orientar las inversiones, mientras que la operación del sistema y una adecuada combinación de recursos deben permitir gestionar la variabilidad y garantizar el suministro cuando las condiciones cambien.

Las energías solar y eólica no solo diversifican la generación: también permiten preservar agua en los embalses. Al generar electricidad durante los periodos normales, reducen el uso del recurso hídrico y permiten acumularlo como reserva estratégica para los periodos de baja hidrología. Así, una mayor participación renovable puede aumentar el margen de respuesta del sistema cuando llega El Niño.

Por eso, la verdadera estrategia frente al Fenómeno de El Niño no consiste en prepararnos para un evento específico, sino en diseñar un sistema capaz de gestionar la variabilidad y la incertidumbre del recurso hídrico en un contexto de cambio climático. La confiabilidad no la aporta una sola tecnología, sino la combinación adecuada de recursos y capacidades: generación diversificada, redes, almacenamiento de agua, flexibilidad operativa y mecanismos que permitan responder a cambios en la demanda y en la disponibilidad de los recursos. Lo ideal es asignar a cada tecnología el papel que mejor puede cumplir dentro del sistema porque no se trata de una apuesta ideológica: es una cuestión de seguridad energética y eficiencia económica.

Un sistema más diversificado y flexible no se construye durante una emergencia: requiere anticipación. Los cambios en la matriz eléctrica toman años y exigen planeación e inversión. Esperar al próximo Fenómeno de El Niño significaría repetir el mismo ciclo de reaccionar ante la escasez y posponer los cambios estructurales cuando pase la emergencia.

El Fenómeno de El Niño seguirá ocurriendo. Lo que no debería seguir ocurriendo es que sigamos dependiendo de las mismas soluciones y dejando los cambios para después. El próximo El Niño debería encontrar a Colombia con un sistema eléctrico capaz de aprovechar mejor sus recursos, preservar el agua en los embalses, integrar nuevas fuentes de generación y responder con flexibilidad a la variabilidad climática.

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