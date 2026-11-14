El petróleo financia el presente, pero no garantiza el futuro de Ecopetrol

En el tercer trimestre de 2026, Ecopetrol tuvo ingresos por COP 35,1 billones y utilidades por COP 4,8 billones, impulsadas por el precio del petróleo y los márgenes de refinación. En la misma semana se conoció que el pozo exploratorio Floreña N18, en Casanare, resultó seco tras más de dos años de perforación y una inversión superior a 85 millones de dólares. Son cifras considerables, pero ¿realmente vale la pena meter todos los huevos en la misma canasta?

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No es un dilema solo colombiano. Ante un panorama de incertidumbre por la inestabilidad geopolítica, la volatilidad de los precios, la potencial desaceleración de la demanda de los hidrocarburos y la transición energética, las petroleras del mundo enfrentan una disyuntiva de priorización. Deben encontrar el balance entre los ingresos en el corto plazo y los riesgos estructurales y financieros del sector a largo plazo.

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Planear pensando en el corto plazo implica un elevado costo por los activos varados ante posibles caídas en la demanda y un costo de capital cada vez mayor. Por eso, estas compañías no pueden ser reactivas al cambio; deben ser estratégicas. Si bien en el corto plazo el negocio de los hidrocarburos es la apuesta “segura”, dado que actualmente es una de las industrias con mayor volumen de mercado, también es cierto que, según escenarios de la Agencia Internacional de Energía (IEA), se prevé a 2030 el pico de la demanda de petróleo y a 2035 el pico de la demanda de gas. Después se espera un crecimiento mínimo, por la sustitución de combustibles fósiles en los sectores del transporte y la energía.

Así, la respuesta a la pregunta inicial es no. Se puede usar el negocio de hidrocarburos como trampolín hacia la diversificación productiva, y esto no solo incluye la inversión en energías renovables.

Algunas petroleras nacionales ya han diversificado sus actividades productivas, con proyectos de energías renovables, minerales estratégicos, biocombustibles, transporte sostenible y economía circular, entre otros. La malasia Petronas creó Gentari, su filial de energías renovables, hidrógeno y movilidad eléctrica; la noruega Equinor invierte en eólica marina, y la china Sinopec desarrolla proyectos de hidrógeno verde. Ecopetrol también ha dado pasos en esa dirección. Tiene participación en el negocio de la transmisión con ISA, opera proyectos de autogeneración con energía renovable, produce plásticos a través de su filial Esenttia y tiene presencia en el sector de biocombustibles.

Compañías como Ecopetrol deben tomar estas decisiones de diversificación considerando variables como la rentabilidad, las proyecciones de crecimiento y la madurez tecnológica, entre otras. La vara de medida es el negocio de hidrocarburos. ¿Qué actividades ofrecen retornos comparables, con tecnología madura y un mercado en expansión?

Existen negocios con rentabilidad financiera alta e infraestructura regulada, como la venta de medidores inteligentes, con una rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) de aproximadamente el 20 %, aunque con un crecimiento de 2 % anual y menor madurez tecnológica. Por su parte, la transmisión de energía eléctrica tiene una rentabilidad promedio de 10,3 %, con una proyección de crecimiento del 25 % anual.

Asimismo, hay negocios con proyecciones de crecimiento más altas, como el almacenamiento de energía eléctrica, con una rentabilidad promedio de 10,6 %, un crecimiento de 17,4 % anual y una mayor madurez tecnológica. La carga para vehículos eléctricos crece al 23,5 %, con una rentabilidad promedio de 9,1 %. La generación a partir de energías renovables, en cambio, muestra el retorno más modesto, con un 5,6 %, pero tiene una madurez alta.

Hay apuestas más riesgosas, pero con números importantes, como los minerales estratégicos para la transición, con un retorno de 9,1 %, un crecimiento anual del 6,5 % y tecnologías con un elevado nivel de madurez. Exigen altos volúmenes de capital y una compleja gestión socioambiental, pero ofrecen, tanto en términos de mercado como de crecimiento, una escala comparable a la del sector de hidrocarburos.

Negocio Participación de Ecopetrol Generación eléctrica con energías renovables Ya participa con autogeneración Minerales estratégicos No participa Almacenamiento de energía eléctrica No participa Transmisión Ya participa a través de ISA Biocombustibles y SAF Ya participa Fertilizantes No participa Comercialización (medidores inteligentes) No participa Electromovilidad (suministro de carga) No participa Industria del plástico Ya participa a través de Esenttia

En cada una de estas actividades, la incursión de Ecopetrol no debería reducirse a la extracción o al uso de tecnologías fabricadas por otros. Debe aprovecharlas para entrar en las fases de procesamiento y manufactura.

Diversificar no significa abandonar el petróleo de forma inmediata. Significa usar de manera eficiente los ingresos de un negocio que está maduro. Lo que no puede suceder es que las ganancias de la operación no se utilicen para construir otras actividades que garanticen diferentes fuentes de ingresos, tanto por volúmenes de demanda como por precios.

Esta diversificación se puede dar por inversión directa o a través de fusiones y adquisiciones. La inversión directa en un negocio completamente diferente a la actividad principal implica un reto mayor; por eso, también se puede tomar la alternativa de crecer orgánicamente donde ya existe una ventaja, como en biocombustibles y petroquímica.

Ecopetrol mantiene buenos indicadores financieros y de implementación de la transición energética entre las principales petroleras del mundo y la región. Esto debe permitirle apalancar recursos y usar todas las alianzas posibles para aprovechar la ventana de oportunidad en negocios crecientes y con altas rentabilidades. La primera prueba será el plan de inversiones 2027, que la empresa debe definir en las próximas semanas. El petróleo puede financiar la salida, pero no puede ser el destino.

*Polen Transiciones Justas

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