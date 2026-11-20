La orden ambiental de la Corte que está en manos del Gobierno De la Espriella

Quedan menos de cuatro meses para cumplir la orden ambiental de la Corte que pidió incluir el cambio climático en las evaluaciones de impacto ambiental. El gobierno anterior actualizó uno de los documentos que se necesitaban para cumplir la sentencia, pero aún hay varios pendientes y el gobierno está tomando medidas que parecen ir en otro sentido.