Paneles solares en Colombia: retrasos y dudas por los precios de los contratos
Llevar energía solar a cerca de 29.000 hogares colombianos parecía una buena noticia. Pero ¿qué está pasando con los contratos de paneles solares? Retrasos en las entregas y cotizaciones que superan los precios de referencia del mercado generan varias preguntas sobre estos proyectos.
🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜
Comentarios
-
Helga66(40077)•Hace 10 horasQue inforne tan malo. Una cosa es un costo de un panel y OTRA COSA ES TRANSPORTAR, FINANCIAR, INSTALAR, OPERAR, Riegos conetcial Y LICITAR CON EL ESTADO. ESTO ultimo demanda esfuerzos gerenciales, legales y administrativos MUY SIGNIFICATIVIS. La comparación es estúpida. No sabe. Una libra de papa en Corabastos no vale lo mismo que en un restaurante. Es muy tonta su comparación.