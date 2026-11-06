 

Paneles solares en Colombia: retrasos y dudas por los precios de los contratos

Llevar energía solar a cerca de 29.000 hogares colombianos parecía una buena noticia. Pero ¿qué está pasando con los contratos de paneles solares? Retrasos en las entregas y cotizaciones que superan los precios de referencia del mercado generan varias preguntas sobre estos proyectos.

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Comentarios
  • Helga66(40077)Hace 10 horas
    Que inforne tan malo. Una cosa es un costo de un panel y OTRA COSA ES TRANSPORTAR, FINANCIAR, INSTALAR, OPERAR, Riegos conetcial Y LICITAR CON EL ESTADO. ESTO ultimo demanda esfuerzos gerenciales, legales y administrativos MUY SIGNIFICATIVIS. La comparación es estúpida. No sabe. Una libra de papa en Corabastos no vale lo mismo que en un restaurante. Es muy tonta su comparación.
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