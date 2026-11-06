Paneles solares en Colombia: retrasos y dudas por los precios de los contratos

Llevar energía solar a cerca de 29.000 hogares colombianos parecía una buena noticia. Pero ¿qué está pasando con los contratos de paneles solares? Retrasos en las entregas y cotizaciones que superan los precios de referencia del mercado generan varias preguntas sobre estos proyectos.