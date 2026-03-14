Parque Sumapaz no está habilitado para ecoturismo, advierte Parques Nacionales

El Parque Nacional Natural de Sumapaz está ubicado entre Meta, Huila, Cundinamarca y Bogotá. Foto: Parques Nacionales Naturales

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El Parque Nacional Natural Sumapaz, ubicado a poco más de dos horas de Bogotá, no está habilitado para actividades de ecoturismo. Así lo confirmó Parques Nacionales Naturales a través de un comunicado, en el que explicó que incluso en el Plan de Manejo del área protegida no está contemplada una zonificación que permita el desarrollo de este tipo de actividades.

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La entidad explicó que la función principal de este territorio es la conservación de los ecosistemas de páramo, subpáramo y bosque altoandino. Por esa razón, las acciones que se desarrollan allí están orientadas exclusivamente a la protección de la biodiversidad, la investigación científica y la gestión ambiental.

Es por esta razón que el parque no cuenta con las condiciones técnicas ni operativas necesarias para recibir visitantes de manera segura. Como recordó Parques Nacionales, actualmente no existe una zonificación que determine qué áreas podrían habilitarse para el desarrollo de actividades turísticas, un requisito fundamental para permitir este tipo de usos dentro de un área protegida.

A esto se suma que en el parque no existe infraestructura destinada a la atención de visitantes, como senderos adecuados, señalización, puntos de control o equipamientos de apoyo. Tampoco se han establecido rutas autorizadas ni escenarios habilitados para el desarrollo de actividades turísticas, ni se han definido protocolos operativos ni planes de contingencia específicos asociados al manejo de visitantes o a la realización de actividades de turismo de naturaleza.

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En la actualidad, la normativa vigente establece que los prestadores de servicios turísticos deben garantizar condiciones adecuadas de seguridad para los visitantes, lo que incluye la identificación de riesgos, la implementación de protocolos de emergencia y la adopción de medidas de gestión del riesgo durante el desarrollo de sus actividades.

Sin embargo, garantizar estas condiciones no es una tarea sencilla. Para ello se requiere adelantar procesos previos de planificación territorial y articulación institucional, con el fin de definir los escenarios y las condiciones bajo las cuales podrían desarrollarse estas actividades. En la actualidad, según Parques Nacionales, el parque no cuenta con esos requisitos.

De acuerdo con la entidad, si en el futuro se llegaran a definir zonas para este tipo de actividades, esto deberá hacerse en el marco de los procesos de actualización del Plan de Manejo del área protegida, los cuales incluyen etapas de socialización y participación con las comunidades que habitan y colindan con el parque.

Es por todas estas razones que la presencia de personas en algunos puntos del parque, como a lo largo de la vía que lo atraviesa o en sectores cercanos a la laguna de Chisacá, no significa que esas actividades estén autorizadas, como aclaró la entidad en el comunicado.

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Parques Nacionales aclaró que la llegada de visitantes a estos lugares suele estar asociada a información difundida en redes sociales, publicaciones en internet o recomendaciones informales, “frente a las cuales el control institucional resulta limitado”.

Además, recordó que, aunque la vía vehicular que atraviesa el parque es de carácter público, su uso como corredor peatonal o como escenario para actividades asociadas a la observación de naturaleza puede generar condiciones de riesgo para las personas.

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