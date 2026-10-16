Parque Tayrona estará cerrado durante 15 días: estas son las fechas

La medida forma parte de la estrategia “Respira Tayrona”, acordada entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, que contempla tres periodos de cierre al año: febrero, junio y octubre-noviembre. “Estos espacios permiten reconocer los tiempos de…

Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) informó que el parque Tayrona, en el norte del país, tendrá su último cierre temporal programado del año. Serán 15 días donde se suspenderá el ingreso de visitantes y la prestación de servicios ecoturísticos.

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La medida forma parte de la estrategia “Respira Tayrona”, acordada entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, que contempla tres periodos de cierre al año: febrero, junio y octubre-noviembre. “Estos espacios permiten reconocer los tiempos de la naturaleza y la relación cultural y espiritual que las comunidades indígenas mantienen con el territorio”, dijo la entidad en un comunicado.

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Este último cierre coincide con Nabbatashi, un periodo del calendario cultural indígena asociado con la renovación, la limpieza espiritual y el cuidado del territorio ancestral. Durante estos días, los pueblos indígenas realizan prácticas tradicionales y pagamentos (rituales propios de las comunidades) en sitios sagrados.

El cierre, además, coincide con la época de mayores lluvias. “La prioridad es la recarga de los sistemas hídricos del área protegida que se conforman por las quebradas y microcuencas del parque, las cuales son fundamentales para el suministro de agua dulce”, explicó PNN.

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Por estas razones, las fechas en las que no se podrá visitar el parque son desde el lunes 19 de octubre, hasta el jueves 2 de noviembre. Esto quiere decir que el Tayrona se podrá visitar nuevamente a partir del viernes, 3 de noviembre.

Durante los días de cierre, los guardaparques adelantarán labores de monitoreo e investigación de fauna y flora, prevención y control, y otras acciones orientadas a la conservación de los ecosistemas terrestres y marino-costeros del área protegida.

“El cierre también representa una oportunidad para fortalecer los trabajos conjuntos con los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y la entidad para proteger el Agua, la Biodiversidad y las Comunidades”, agregó Parques.

¿Qué se debe tener en cuenta para visitar el Parque Tayrona?

Esta área protegida es una de las más conocidas y visitadas del país. Comprende 19.309 hectáreas marinas y terrestres y alberga más de 1.200 especies de aves, mamíferos, peces y plantas. Entre sus ecosistemas marino-costeros se encuentran manglares, lagunas costeras, madreviejas, playas y formaciones coralinas. En la parte terrestre, hay bosques secos y bosques nublados.

Para llegar allí hay diferentes puntos: Santa Marta, Bahía Concha, Palangana, Calabazo y Zaino. También se puede llegar por vía marítima desde Santa Marta, El Rodadero o Taganga. El ingreso por mar requiere de un seguro de accidentes con asistencia para visitantes.

El ingreso se debe realizar sin mascotas, parlantes, plásticos de un solo uso (bolsas, icopor, empaques, botellas, vasos, cubiertos, pitillos, mezcladores), drones sin permiso, botellas de licor ni sustancias alucinógenas.

La entrada tiene un costo que depende de la persona que visite el lugar. Si es colombiano o extranjero residente el precio está entre los COP 15.000 y COP 43.000, dependiendo de la edad y la temporada en la que vaya. Si es extranjero no residente el precio está entre COP 43.500 y COP 96.500. Los precios para las personas que nacieron en Santa Marta son más bajos.

Además, hay que tener en cuenta que:

Es obligatorio adquirir un seguro de accidentes con asistencia al visitante.

Las fogatas se realizan únicamente en zonas autorizadas.

La fauna silvestre mantiene su dieta natural, sin recibir alimento de los visitantes.

Hay que permanecer en los senderos señalizados para evitar accidentes.

El estacionamiento se realiza en parqueaderos habilitados. Las zonas de camping se mantienen libres de vehículos.



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