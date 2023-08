Petro buscaría concertar para que Glencore, dueña de Cerrejón, no se expanda más

El presidente Gustavo Petro durante su intervención en la audiencia pública en la que, ante la Corte Constitucional, defiende su decreto de Estado de Emergencia en La Guajira. Foto: Presidencia de la República

Este 11 de agosto se llevó a cabo la audiencia pública en la Corte Constitucional en la que se analizó el decreto de emergencia social, económica y ecológica de La Guajira. Allí, el presidente Gustavo Petro dijo que habló con el presidente de Suiza, Alain Berset, para evitar que El Cerrejón se expanda más.

El Cerrejón es una de las operaciones mineras de exportación de carbón a cielo abierto más grandes del mundo. Su dueña es la empresa suiza Glencore.

La mina se encuentra en la cuenca del río Ranchería, al sureste del Departamento de La Guajira, al este de la Sierra Nevada de Santa Marta y al oeste de la Serranía del Perijá (Lea también: Petro defiende ante la Corte Constitucional su decreto de emergencia para La Guajira).

La afirmación de Petro respecto a Glencore se hizo en línea con el decreto que, según el presidente, limitaría el crecimiento de explotación de carbón en La Guajira, una de las normas que expidió en el marco de la emergencia climática.

“Uno de los decretos ya limita la expansión de la explotación minera, no quita la que hay. Ahí hay un contrato de concesión, unos tiempos, pero la expansión de esa actividad en el territorio mata el río Ranchería”, dijo Petro (No se pierda: Hipopótamo y perro grabados en Puerto Triunfo no son amigos; son un gran problema).

El presidente mencionó que el pasado 10 de agosto conversó con Berset para llegar a una concertación entre Suiza, Colombia y Glencore, con relación a la operación de El Cerrejón. “La conflictividad con la población de la Guajira va en aumento. Ellos esperan que el Gobierno tome medidas para impedir la expansión”, continuó Petro.

Además, el mandatario hizo mención a lo que sucedió con el arroyo Bruno en 2016, cuando la empresa Cerrejón lo desvió a lo largo de 3,6 kilómetros en la parte baja, reorientándolo 700 metros hacia al norte, para luego devolverlo a su cauce natural en el río Ranchería. Esto con el fin de poder ampliar su exploración y explotación a través del tajo minero conocido como La Puente.

Berset llegó a Colombia el 10 de agosto y fue recibido con honores por el presidente Petro. El propósito oficial de su visita es conocer de primera mano los temas relacionados con la paz y el apoyo que le da a ellos la nación europea. Por ello, también visitó el Valle del Cauca y Antioquia. En esta última, por ejemplo, recorrió la comuna 13 de Medellín.