¿Tenemos chance de detener la pérdida de biodiversidad? Esto dice el informe Planeta Vivo

“Sabemos qué está provocando la destrucción. Pero también sabemos cómo detenerla”. El Informe Planeta Vivo 2026 viene esta vez con un mensaje esperanzador, aunque la biodiversidad esté en problemas: se pueden tomar medidas para frenar su pérdida, pero hay que impulsar serias transformaciones. ¿Cómo?