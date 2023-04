Podría caerse la declaración del hipopótamo como especie invasora

Hipopótamos. Foto: Getty Images

El pasado 17 de marzo, el Consejo de Estado decidió iniciar formalmente el proceso judicial para tomar una decisión frente a la demanda que busca declarar nula la resolución a través de la cual se declara al hipopótamo como una especie invasora, expedida por el Ministerio de Ambiente el pasado 25 de marzo de 2022. (Le puede interesar: Un virus que mata ranas lleva ocho años en Colombia y hasta ahora nos enteramos)

Es decir que, por considerar que los argumentos presentados por el demandante son suficientes, y ante la ausencia de pruebas o argumentos por parte de la defensa del Ministerio de Ambiente para desvirtuar la demanda, se podría dará inicio a la presentación de argumentos tanto por el demandante como por parte del Minambiente. Con base en esto, el Consejo dictará sentencia para definir si anula la resolución o la mantiene.

Esta demanda fue instaurada hace cerca de un año, el 08 de abril de 2022, por el abogado animalista Luis Domingo Gómez Maldonado. En ella asegura que, cuando el Ministerio de Ambiente emitió la resolución 346 de 2022, con la que declaró al hipopótamo como una especie invasora en Colombia, no tuvo en cuenta la ley 1774 expedida en 2016.

La ley, que según la demanda debió ser considerada como ley superior y tenida en cuenta en la resolución, declaró a los animales como seres sintientes e introdujo el artículo 339a en el Código Penal. Este último contempla sanciones judiciales para quienes maltraten “causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física” a animales, incluyendo los vertebrados silvestres y los exóticos silvestres. (También puede leer: Nevado del Ruiz: tres claves para entender qué está pasando con el volcán)

De acuerdo con Gómez, quien interpuso la demanda, las especies invasoras se encuentran dentro de la categoría de exóticas. “Yo no considero que la declaración de la especie como invasora esté mal, sino que debe tener en cuenta esta, que es una ley superior. El Ministerio de Ambiente debe reformular la resolución”, asegura.

El eventual conflicto se da porque, al tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 1774, las autoridades ambientales no podrían hacer control de las especies invasoras por medio de la caza controlada o, en palabras simples, el sacrificio de individuos de esos animales.

En la resolución del Ministerio de Ambiente se contemplan los conceptos de diferentes entidades de investigación científica, como el Instituto Humboldt, el Instituto Amazónico de Investigación Científica (SINCHI), el Instituto de Ciencias Naturales (ICN), entre otros. Estas entidades coincidieron en que los métodos que hasta el momento se han utilizado por parte de las autoridades para el control de estas poblaciones no han sido efectivos y, por el contrario, han permitido su crecimiento hasta un “punto insostenible”, de acuerdo con el Sinchi. (Le recomendamos: Presidente de la próxima cumbre mundial de cambio climático inmerso en nueva polémica)

Otros investigadores consultados por El Espectador han estado en línea con esta postura. Sin embargo, Gómez considera que la normativa existente obliga al Estado a buscar soluciones para la erradicación de la especie, sin contemplar su sacrificio.

El Consejo de Estado deberá dar una fecha para que las partes presenten sus argumentos, para los que el Ministerio de Ambiente designó al abogado Helton David Gutiérrez González y, con base en estos, se podría decidir si se declara nula o no la resolución que incorpora a los hipopótamos en el listado de especies invasoras de Colombia.

Después de declarar a los hipopótamos como una especie invasora, la entidad recibió los resultados de un estudio que solicitó al Instituto Humboldt y al Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. En este, según algunos de los investigadores que participaron, se tiene un panorama actualizado y preocupante sobre el crecimiento en número de esta especie en el Magdalena Medio. (Le puede interesar: No, erupción del volcán Nevado del Ruiz no es “inminente” como aseguran por redes)

Sin embargo, los resultados aún no se han hecho públicos y el Ministerio de Ambiente no ha emitido un plan de control para esta especie, algo que se esperaba que viniera después de la resolución. Hasta el momento, Susana Muhamad, quien está al frente de esta cartera, no se ha pronunciado al respecto.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜