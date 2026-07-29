Imagen de referencia - ¿Por qué la muerte de 15 elefantes en Kenia preocupa a las autoridades? Foto: EFE - DANIEL ZUPANC

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En el Parque Nacional de Amboseli, en Kenia, se registró la muerte de 15 elefantes, un hecho que tiene inquietas a las autoridades locales. Ahora, el Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS, por sus siglas en inglés) informó a la BBC que había puesto en marcha una investigación urgente.

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De acuerdo con el servicio, actualmente un equipo de investigadores está examinando los cadáveres y enviaron muestras de tejido a laboratorios con el objetivo de determinar las causas de la muerte, pues hasta el momento “no hay pruebas que apunten a un único factor”.

Las pruebas preliminares habían detectado una sustancia tóxica en restos de varios de los elefantes; sin embargo, el equipo busca determinar si las muertes fueron causadas por una enfermedad, envenenamiento o algún otro factor.

El KWS dijo que es la primera vez que en esta zona, famosa por su fauna salvaje, se reporta una mortalidad de elefantes de esta magnitud. El caso ha llamado la atención porque la región había logrado reducir con éxito la caza furtiva en los últimos años.

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El servicio informó que, de los 15 elefantes, “10 presentaban signos clínicos similares, entre ellos una parálisis parcial que les impedía mantenerse en pie antes de morir. Los cinco cadáveres restantes se encontraban demasiado descompuestos o habían sido devorados por animales carroñeros, lo que hizo imposible determinar la causa de la muerte”.

El servicio explicó que solo uno de los animales muertos era un macho adulto; los demás eran hembras adultas o crías.

Las muertes de los elefantes se registraron durante un mes, entre el 24 de junio y el 24 de julio de 2026, y ocurrieron fuera del Parque Nacional de Amboseli, según señaló el servicio a la BBC. La mayoría de ellos fueron hallados entre 15 y 30 kilómetros de los límites del parque.

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