Prepárese para una semana de lluvias: esto indica el pronóstico del Ideam

El Ideam acaba de publicar su boletín semanal en el que señala cuál es el pronóstico del tiempo para esta semana en las diferentes regiones de Colombia. En varias se prevén lluvias e, incluso, descargas eléctricas.

Eso, precisamente, es lo que sucederá en la tarde y noche de este lunes en los siguientes departamentos: Cauca, Valle del Cauca, Nariño, el oeste de Caquetá y Putumayo, el sur del Chocó, el sur y occidente de Antioquia, Quindío, Risaralda, Caldas, Norte de Santander, en la Sierra Nevada de Santa Marta y en el sur de Bolívar.

Por el contrario, habrá lluvias ligeras en Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila, oeste de Arauca, Guaviare, Caquetá, Guainía, Vaupés, Amazonas y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En Bogotá, a lo largo de la semana, se presentarán lluvias entre ligeras y moderadas durante las tardes, especialmente en sectores del norte y occidente de la ciudad. “En las mañanas se esperan condiciones secas con intervalos soleados”, señala el Ideam.

¿Cómo será el tiempo el martes 27 de enero?

Tal y como lo indica el pronóstico del lunes, el martes también habrá lluvias entre moderadas y fuertes, con posibles descargas eléctricas en varios puntos del país.

Entre ellos, el Amazonas, en el oeste de Putumayo, en el oriente del Cauca, en el Valle del Cauca, en el sur y noroeste de Antioquia, en el norte del Chocó, en el oriente de Boyacá y en estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Así mismo, “se prevé la probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas en Córdoba, Sucre, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Tolima, Nariño, Guainía, Vaupés y Guaviare”.

¿Qué sucederá el miércoles 28 de enero?

El miércoles no cesarán las lluvias. Se esperan moderadas y fuertes, con posibles descargas eléctricas, en “Amazonas, Vaupés, Guainía, el oriente y occidente de Caquetá, Putumayo, el noroeste del Meta, Boyacá, sur de Bolívar, Chocó, el sur y noroeste de Antioquia, Cauca y el oriente de Nariño”, según el boletín del instituto.

Los otros departamentos donde habrá agua, aunque serán lloviznas moderadas, son Cundinamarca, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Santander, el sur de Norte de Santander, el sur de Magdalena, Quindío, Risaralda, Caldas y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina".

Así estará el tiempo el jueves 29 de enero

El jueves continuarán las lluvias fuertes en varios sectores, de acuerdo con el pronóstico del Ideam. Entre ellos, Putumayo, Caquetá, Guainía, sur del Meta, Amazonas, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, el noroeste de Antioquia, el occidente de Cundinamarca, el norte de Boyacá y el nororiente de Santander.

También “se esperan lluvias entre ligeras y moderadas en el sur de Bolívar, Tolima, Huila, Antioquia, Caquetá y en amplias zonas marítimas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.

Sin embargo, habrá varios lugares en los que predominará el tiempo seco: Vichada, Casanare, Arauca, el centro y norte de Cesar, Magdalena, Bolívar, La Guajira, el norte de Córdoba y Sucre.

Viernes 30 de enero: más lluvias

El último día de la semana laboral continuará lloviendo en buena parte del país. Al igual que el resto de días, en amplios sectores de Meta, del occidente de Guaviare, de Amazonas, Vaupés, Caquetá, del centro de Nariño, de Cauca, del sur del Valle del Cauca, del norte del Chocó, de Antioquia, del nororiente de Santander y del noroccidente de Cundinamarca se presentarán lluvias moderadas y fuertes.

En el sur de Bolívar, alrededores de la Sierra Nevada de Santa Marta, en sur de Santander, en Cundinamarca, Quindío, Caldas, Risaralda, Huila y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina lloverá, pero ligeramente.

