Procuraduría suspendió al director de Fenoge por contrato de Colombia Solar

Imagen de referencia. Fenoge está a cargo de parte importante de la instalación de paneles solares en el marco de la política Colombia Solar. Foto: Minminas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Procuraduría General de la Nación ordenó abrir una investigación y suspender provisionalmente a Brayan Giraldo, director del Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge) por posibles irregularidades en un proceso de contratación para gestionar y monitorear sistemas fotovoltaicos en Colombia.

La decisión, que dio a conocer Caracol Radio esta mañana, incluye una suspensión provisional de tres meses mientras se adelanta la investigación, frente a la cual no es posible apelar. Es decir, Giraldo deberá dejar el cargo tras ser notificado.

El contrato por el que la Procuraduría investigará disciplinariamente a Giraldo es un proceso de selección que supera los COP 165.000 millones para sistemas de energía solar. La política de Colombia Solar, en la que se enmarca el proceso, busca que los hogares de estratos 1, 2 y 3 cambien el subsidio en su tarifa de energía por paneles solares.

De acuerdo con el ente de control, la falta disciplinaria en la que habría incurrido el director del Fenoge estaría en la publicación de una adenda, una corrección o modificación a los términos del proceso, fuera del cronograma establecido.

La adenda debía publicarse, por tarde, el 8 de julio a las 3:00 p.m., pero fue publicada alrededor de las 7:00 p.m., en un documento fechado el 6 de julio. Según la Procuraduría, esto abre la posibilidad de que haya una nulidad en el proceso de selección y el contrato que surja de este, al no cumplirse a cabalidad los tiempos establecidos en SECOP II, la plataforma de contratación del Estado.

En su respuesta al ente de control, Giraldo aseguró que la adenda no modificó ningún elemento clave del proceso de selección y que, por tanto, no alteraba el contrato, su monto ni las condiciones bajo las cuales se estaba desarrollando. Además, pidió a la Procuraduría que la decisión no se basara únicamente en el incumplimiento de una hora de cierre, sino en el afectación que este haya generado al proceso.

Sin embargo, la Procuraduría consideró que la única manera de garantizar que la investigación se desarrollara y no hubiera injerencia de Giraldo en el proceso de selección era su suspensión.

“La necesidad de la medida se encuentra satisfecha al considerar que, de no ser Brayan Giraldo Ruiz suspendido provisionalmente por su posición de director ejecutivo de FENOGE, como ya lo ha hecho, puede continuar participando en las decisiones que se adopten en el proceso", señaló el ente de control.

Aquí puede ver el documento de la sanción en contra del director del Fenoge:

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜